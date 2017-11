PROBUDILO NAS SUNCE, ALI I MINUS: Utorak u Srbiji vedar, ali veoma hladan

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije tokom dana se na području cele zemlje predviđa mraz i magla mestimično, na sveru i zapadu zemlje, a tokom dana pretežno sunčano.

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno na istoku i jugoistoku ujutru i pre podne još ponegde sa snegom. Vetar slab i umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistocni.

Jutarnja temperatura od -5 stepeni C na severu do 2 stepena C na jugu i istoku, a najvisa dnevna od 3 do 7 stepena.

Inače, tokom noći i sutra ujutru predviđeno je oblacno mestimično sa snegom u zapadnoj, juznoj i istocnoj Srbiji uz stvaranje sneznog pokrivaca, u nizim predelima od 10 do 15 cm, a na planinama i preko 20 cm. Tokom noći i sutra ujutru vise padavina očekuje se na jugoistoku i istoku.

U Beogradu će ujutru na širem područja grada biti mraza i magle, tokom dana pretezno sunčano.

Vetar slab i umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistocni.

Jutarnja temperatura od -2 do 0 stepeni Celzijusa, najvisa dnevna oko 5.

