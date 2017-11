TRODNEVNA POSETA: Ruska delegacija posetila Belu Crkvu

Visoka delegaciju Ruske Federacije predstavljali su Vjačeslav Slava Kalinin, urednik Veteranskih vesti i zamenik predsednika Bojevo bratstvo, koje okuplja vojnike iz najbrojnijeg vojnog udruženja iz 30 zemalja bivšeg SSSR, Azije i Evrope, Aleksandar Soslunov, predsednik Udruženja Vazdušnodesantnih i kosmičkih snaga Rusije i drugi.

-Malo je poznato da se u Belu Crkvi sve do 1928.godine doselilo oko 2 500 Rusa, da na ovdašnjem groblj počiva čak 19 ruskih generala i 650 vojnika i građana Bele Crkve pripadnici naroda, plemstva, senatori, kneginje, profesori inžinjeri... . Protivnici Oktobarske revolucije, dolazili su zahvaljujući gostoprimstvu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, koji je među izneglima imao rođake, ali i koji je dobro znao da se radi o kremu intelektualne elite ondašnje Rusije, pošto je i sam bio đak Paženskog kadetskog korpusa u Sankt Peterburgu-kaže Novica Antić, predsednik VSS i domaćin jučerašnje posete.

foto: Kurir

Upravo ovde u kući inžinjera Vladimira Kasteljanova, radi jedinstveni muzej Kadetska memorijlna soba. Muzej je posvećen priči o izbeglištvu, a bogata dokumentacija sačuvana je u fotografijama, crtežima, geografskim kartama, portretima značajnih ličnosti. U muzeju je i bodež „kinžal“-Vladimirova uspomena na oca Nikolaja iz 1900.godine.

Na zidovima su pedeset tri crteža i akvarela, na kojima su sva veća mesta na putu od Rusije do Bele Crkve, koje je uradio rođeni deda Vladimirove supruge Valentine, Ivan Pavlovič Trofimov. Ovde se čuva i dedin štap, u koji je on urezivao imena važnijih mesta sa datumima, na putu od Poltave (1919. godine) i Vladikavkaza, Sevastopolja... sve do Bele Crkve. Trifomov je mislio da se na putovanje dao poslednji put, i slikao je gotov sve, sela, ljude, gradove…

foto: Kurir

Do početka Drugog svetskog rata ovde je bio smešten i Krimski kadetski korpus, kasnije imenovan u Kadetski korpus velikog kneza Konstantina Konstantinoviča. Dolazak Rusa je obogatio kulturni i zabavni život Belocrkvana novim, do tada neviđenim sadržajima, pozorišnim predstavama, muzičkim koncertima, baletom, pesničkim susretima...

Rusi su, 1930. godine, u Beloj Crkvi sagradili i svoju crkvu, i posvetili je svetom Jovanu Bogoslovu.

Neposredno pre dolaska Crvene Armije 1944. Rusi “belogardejci” su ponovo morali u izbeglištvo. Gotovo svi su otišli širom sveta, a danas i u Beloj Crkvi po poslednjem popisu ima 15 stanovnika koji su se izjasninili kao Rusi.

Antrfile

Putinu aplaudirala cela sala

Zanimljivo je da kada se na led zidu pojavila fotografija predsednika Rusije Vladimira Putina, u toku govora Kalinina, u sali svi spontano aplaudirali. Upravo je ovaj detalj i fotografija izazvao pažnju ruskih medija, koji su trodnevnoj poseti Srbiji dali veliki publicitet.

- Oduševljeni smo posetom Srbiji i našim domaćinima iz Vojnog sindikata Srbije, sa kojima ćemo nastaviti bratsku saradnju-kaže Vjačeslav Kalinin, dirketor Veteranskih vesti i član Prezidejuma “Ruskih oficira” U okviru proslave petogodišnjice od osnivanja VSS, ruska delegacija posetila je i Komandu Kopnene Vojske gde ih je primio komandant general-potpukovnik Milosav Simović, crkvu u Požarevcu koji su posle stradanja 1941godine obnovili članovi vojnog sindikata.

(Kurir.rs/D.I.)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO! Vojska SAD i u Srbiji?!

Kurir

Autor: Kurir