IZOPAČENO: Ženama plaćaju 300 evra za seks sa životinjama!

Pošto su otkrili da se u Beogradu nalazi bordel gde pse omamljuju, muče i siluju, pokret za zaštitu životinja Levijatan došao je do još uznemirujućih saznanja - u Srbiji se psi koriste u svrhu snimanja porno-filmova!

Pavle Bihali, predsednik Levijatana, tvrdi za Kurir da njihovo udruženje ima informacije da se porno-snimci sa životinjama snimaju u celoj zemlji, ali da je tim ljudima veoma teško ući u trag s obzirom na to da stalno menjaju lokaciju. Nakon što su na svom Fejsbuk nalogu objavili prepisku na kojoj se može videti da muškarac devojci nudi da snima seks s psom, Levijatan je dobio još sto takvih prijava.

- Takvi filmovi snimali su se i pre pet godina, a nažalost, snimaju ih i danas. Postoje i na dark vebu, tamo se ugovara kako će i šta će. Postoje „glumice“ i „glumci“ koji to rade za pare, a postoje i varijante kada se nalaze da snimaju te scene, koje nakon toga prodaju. Postoji i grupa muškaraca koji devojkama nude da snimaju scene seksa s psom za novac. Takođe iznajmljuju životinje u te svrhe. Ovo nije smejurija, to se zaista dešava kod nas, ljudi su bolesni - priča Bihali.

Dr Ivica Mladenović POREMEĆAJ LIČNOSTI

Dr Ivica Mladenović, psihijatar, kaže za Kurir da je reč o niže strukturisanim, nezrelim osobama koje imaju neki vid poremećaja ličnosti. - To su osobe kojima je potrebno nešto drugačije da bi postigli zadovoljstvo i koje se teže uklapaju u neke društvene norme, a vode se nagonima. Teško je govoriti o njihovoj dijagnozi, tu može da se stavi čitav spektar poremećaja ličnosti. Kod onih koji to rade za novac prisutan je problem sistema vrednosti u društvu. To je posledica nepostojanja adekvatnog sistema vrednosti u društvu, ne bira se način kako doći do novca.



Prema njegovim rečima, za porno-snimke i scene seksa s psom devojkama se nudi od 200 do 300 evra.

- Uglavnom preovlađuju takvi snimci između žene i psa. To su bolesni umovi, to normalan um ne može da uradi. Ovo nije ni kriminal nego bolest. To je predvorje zla koje nam se dešava, to je iživljavanje - oštar je Bihali.

- Potrebno je što pre menjati zakon, sve institucije treba da se uključe u rešavanje ovakvih problema i da se pokažu na delu, a ne samo na rečima. Treba uvesti i policiju za životinje, ali ne komunalnu, već policiju koja će se isključivo baviti životinjama.

Redakcija Kurira došla je u posed prepiski u kojima se devojkama nudi da snimaju scene seksa sa životinjama za novac, ali smo zbog eksplicitnog i bolesnog sadržaja odlučili da iste ne objavimo.



Predsednica udruženja za zaštitu životinja Evropska inicijativa 17 Danica Drobac zgrožena je saznanjem da se u našoj zemlji snimaju porno-snimci s psima:

- To je otišlo predaleko! To je bolesno i nastrano, kao i pedofilija, a nažalost, bolesnika i psihopata je sve više.

Uprava za veterinu ODMAH PRIJAVITI

U Upravi za veterinu kažu za Kurir da ne poseduju informacije da se u našoj zemlji snimaju ovakvi filmovi, ali apeluju da ukoliko neko ima takva saznanja, to prijavi policiji i komunalnoj inspekciji, koji će po službenoj dužnosti sprovesti nadzor i uputiti javnom tužiocu zahtev za pokretanje krivičnog postupka: - Obavezu je svakoga ko ima saznanja o ovakvim događanjima da podjednako snosi odgovornost ukoliko o ovakvim saznanjima ne izvesti nadležne.

