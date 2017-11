MONSTRUOZNO: Italijani siluju srpske krave!

Stranci, najčešće Italijani, dolaze u Srbiju da bi imali seks s kravama!



Nakon što je otkrio da postoje bordeli za pse i da se porno-filmovi sa životinjama snimaju kod nas, Pokret za zaštitu životinja Levijatan došao je do informacija da srpski seljaci daju za novac svoju stoku izopačenim osobama kako bi upražnjavale svoje bolesne želje.

- Seljaci iznajmljuju strancima, najčešće Italijanima, ali i našim ljudima, stoku za seks. To naplaćuju od 150 do 300 evra. To se radi na preporuku, a postoje i oglasi na dark vebu. Kritična su i sela po Bosni, Makedoniji, a kod nas se to najčešće dešava u selima nadomak Beograda - otkriva za Kurir Pavle Bihali, predsednik Levijatana.

Pavle Bihali, foto: Printscreen



On smatra da se ta stvar mora rešiti drastičnim kaznama i hemijskom kastracijom:

- To se ne može rešiti batinama. To što rade je nenormalno, bolesno i poremećeno. Zakon nije loš, ali je potrebno da se pooštri.



Nakon što je Levijatan na Fejsbuku objavio prepisku u kojoj momak devojci nudi pare da snimi seks sa psom, njihova stranica je blokirana na mesec dana.



Elvir Burazerović, predsednik organizacije za zaštitu životinja Orka, takođe se zalaže za najstrože kazne:

- Naše udruženje predalo je Ministarstvu pravde inicijativu za izmene Krivičnog zakonika. Između ostalog tražimo da se kazne zatvora povećaju od tri do pet godina i da se u zakonik uvedu mere bezbednosti oduzimanja životinja i zabrane držanja.



Kurir je došao u posed fotografija na kojima se jasno vidi kako muškarac opšti s kravom, ali je sadržaj previše uznemirujući za objavljivanje.

foto: Fonet



Dr Jovan Marić ZOOFILIJA MOŽE DA PRERASTE U PEDOFILIJU

Seksolog i psihijatar dr Jovan Marić kaže da je zoofilija, polna sklonost prema životinjama, poremećaj koji zahteva lečenje: - To se nekada davno viđalo kod čobana, koji su to radili s kozama i ovcama. Imao sam pacijenta koji je to radio s kravom, mislio je da krava uživa. To je nastranost i kazne treba pooštiri. Zoofilija može da preraste u pedofiliju i to je opasno.

Kurir / M. Branković

Foto: Shutterstock, Fonet, Printscreen

