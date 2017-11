DAN KADA JE UHAPŠEN MLADIĆ: Soba neuredna, jorgan zgužvan, novine rasute... Našli ste koga ste tražili! Ja sam Ratko Mladić ŠIFRA: DEDA JE PAO!

Pogledaju - neki čovek, onako u pomračini sa kačketom sedi u trenerci i soba je neuredna, jorgan zgužvan, trenerke neke su tu, orman otvoren, novine rasute, stoji voda na stolu...



U Lazarevu su živele četiri familije koje imaju rodbinske veze sa odbeglim generalom i sve četiri se stavljaju pod nadzor.

Lazarevo, malo banatsko kolonističko selo, nije bilo nepoznato članovima Akcionog tima. To mesto u Vojvodini nastanjivalo je oko 3000 ljudi, pretežno boračkih porodica iz Bosne i Hercegovine, pa i iz okoline Kalinovika, odakle je i sam Mladić. Još oktobra 2007. godine novosadski "Dnevnik" pisao je o pretresu napuštene kasarne u Zrenjaninu, povezujući to sa činjenicom da Mladićeva rodbina živi u Lazarevu, nadomak Zrenjanina. Tri godine kasnije, aprila 2010. godine, sarajevski nedeljnik "Slobodna Bosna" objavio je tekst kako je Ratko Mladić viđen u Lazarevu, piše Nedeljnik.

"Ključni momenat je Đurđevdan 2011. godine. Velika srpska slava... Darko Mladić i njegova deca su došli upravo na slavu kod svog rođaka u Lazarevo", počinje da odmotava klupko Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine Republike Srbije.

Darko Mladić i deca, međutim, sve vreme borave samo u dvorištu Branislava Mladića. "... Deca paradiraju tu oko te kuće - unučići, kao da ih neko gleda iznutra. ... To su primetili Miodrag Rakić, Vukčević i Svetko Kovač", nastavlja Bruno Vekarić nekadašnji pomoćnik tužioca za ratne zločine.

foto: Vladimir Šporčić

Proveli su pola sata pod prozorima kuće, u Ulici Vuka Karadžića, koju preseca ulica drugog Karadžića - Radovana. "Imali smo visok stepen sumnje da je vrlo moguće da se nalazi u nekom od tih objekata", dodaje Saša Vukadinović, nekadašnji direktor BIA.

Sutradan ujutru, dok su pili kafu, skriveni stanar Mladić rekao je drugom Mladiću, svom domaćinu Branislavu, kako je kroz zavesu gledao sina Darka i unuke.

U najužem krugu i najvećoj tajnosti doneta je odluka da se krene u 37. veliku akciju potrage za Mladićem.

"Čak ni svi pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina nisu znali da postoji taj nivo sumnje koji ukazuje da je moguće da se Ratko Mladić nalazi u jednom od tih spornih objekata", otkriva za dalje Vukadinović.

U zoru, tačno u 5.30, 26. maja 2011. godine, u kuće četiri porodice u Lazarevu, koje imaju rodbinske veze sa optuženim generalom, istovremeno upadaju ekipe SORZ-a. Jedna od njih i u dvorište Branislava Mladića.

"Mi dakle nismo imali puno saznanje da ćemo otkriti Ratka Mladića u Lazarevu, već smo se ponašali po metodologiji koja je utvrđena i koja je posledica našeg prethodnog rada", kaže Boris Tadić, nekadašnji predsednik Srbije.

"Četvorica predstavnika SORZ-a ulaze u to dvorište, tu se nalaze dve kuće. Penju se uz te stepenice, ulaze i u prvu sobu s desne strane koja je prva pri ruci, ulaze dva operativca", svedoči Vekarić. "U jednom momentu ne mogu da se otvore vrata, nešto ili neko se nalazi iza vrata . Pogledaju - neki čovek, onako u pomračini sa kačketom sedi u trenerci i soba je neuredna, jorgan zgužvan, trenerke neke su tu, orman otvoren, novine rasute, stoji voda na stolu."

"Tri ključna čoveka - šef koordinacionog biroa, šef BIA i tužilac za ratne zločine nisu u tom trenutku bili u zemlji", komentariše čudnu situaciju general Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave za bezbednost Generalštaba VJ.

"U tom trenutku Miodrag Rakić i ja smo na službenom putu koji je zakazan dva meseca ranije i nalazimo se na sastancima sa najviše pozicioniranim ljudima i najznačajnijim rukovodiocima službi Sjedinjenih Država", objašnjava za Nedeljnik Vukadinović.

"U vreme hvatanja Ratka Mladića, ja sam na Brionima", kaže Vukčević.

"Jedan od njih otvara, traži mu ličnu kartu: 'Dajte mi ličnu kartu.' Otvara ličnu kartu - Ratko Mladić. Kaže: 'Odakle ti ova lična karta?' Ne prepoznaje jer je pomračina, stvarno Mladić izgleda znatno drugačije od onoga kako ga mi pamtimo sa televizije", nastavlja Vekarić. "Osoba odgovara: 'Našli ste koga ste tražili. Ja sam Ratko Mladić."

Šifra je glasila: "Deda je pao!"

"Jedan od mojih najvažnijih saradnika u tom poslu me je pozvao telefonom, to je u Srbiji bilo već vrlo, vrlo rano, u Americi je već kasno uveče i obavestio me da smo završili posao. Konkretno, da najveći problem koji smo imali, više nemamo", odahnuo je Vukadinović.

foto: EPA

U javnosti dolazi do konfuzije. Paralelno sa vešću o hapšenju Mladića, koju mnogi primaju kao još jednu u nizu spekulacija i probnih balona, iz Hrvatske stiže vest da je u Srbiji pod imenom Milorad Komadić uhapšen Ratko Mladić.

Informacija o lažnom identitetu pokazaće se netačnom, ali vest o hapšenju, na vanrednoj konferenciji za medije, potvrđuje predsednik Tadić.

Mladićevo hapšenje je izazvalo brojne spekulacije. Bilo je onih koji su verovali da je u sve upleten "slučaj"!

"Da li iko ozbiljan misli da tako važna stvar može da se desi slučajno", pita Vukadinović.

Neki su verovali da se Mladić sam predao, tj. da su ga "predali"! Po njihovom mišljenju, imajući u vidu da je u poslednjih nekoliko nedelja preživeo čak dva srčana infarkta i da je bez ikakve lekarske pomoći, Ratko Mladić je imao samo dve mogućnosti: smrt ili Hag.

"Ostao je bez podrške, bez jataka, bez finansija, verovatno ostavljen od svih", govori general Dimitrijević. "Šta je mogao, o čemu je mogao drugo da razmišlja, osim možda da je spas, ja mislim pre svega zbog porodice, da on bude pronađen. I to se naprosto dogodilo."

"To nije bilo ni čudo ni iznenađenje već rezultat veoma dobre saradnje službi na terenu, i uvek kažem da su u tom smislu Saša Vukadinović i BIA uradili odličan posao", ubeđen je Serž Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog tribunala u Hagu.

Najviše je, ipak, bilo onih koji su se fokusirali na upadljive političke koincidencije. Hapšenje je izvedeno na dan kad u Beograd dolazi Ketrin Ešton, visoka predstavnica EU. Ta poseta pak dešava se samo nekoliko dana pre nego što će Serž Bramerc da podnese izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom Savetu bezbednosti UN. A već je bilo jasno da će izveštaj biti negativan.

"Godinama nisam verovao apsolutno u zvaničnu verziju državnih vlasti u Srbiji o tome da oni ne znaju gdje je Mladić", svedoči Senad Pećanin, novinar iz Sarajeva.

(Kurir.rs/Nedeljnik)

Kurir

Autor: Kurir