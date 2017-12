BRUTALNO: Dečak hteo da skoči sa škole zbog nasilja! BAKA: Strahujem hoće li se unuk vratiti živ iz učionice!

Trinaestogodišnji R. V., učenik OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Kneževca, već pet godina trpi vršnjačko nasilje, a pre godinu dana pokušao je zbog toga da izvrši samoubistvo, preteći da će se baciti sa školske terase, tvrdi za Kurir njegova baka Miladinka.



Prema njenim rečima, unuk se u školu upisao u trećem razredu, a od prvog dana u novoj školskoj sredini trpi fizičko i psihičko nasilje.

- Neka deca ga nisu prihvatila, zadirkivali su ga da je siromašan, bacali su mu novu jaknu u kontejner i sve što su mu radili je tako nekažnjeno prolazilo. Nismo bili zadovoljni ni odnosom tadašnje učiteljice prema njemu. Dešavalo se da ga tuku, dolazio je kući modar. Stalno je trpeo neki vid nasilja, uvek je sedeo sam, a deca mu šutiraju torbu, lome bojice i olovke, kad god bi uzvratio, on bi bio kažnjen, a ovi što njega maltretiraju nisu - tvrdi Miladinka za Kurir.



Pošto su se njegovi roditelji razveli, učenici su počeli da mu vređaju i majku, što je njenog unuka posebno pogodilo.

- U petom razredu jedan dečak ga je oborio na pod u holu škole, unuk nije mogao da se pomeri, došla je i Hitna pomoć. Njegov otac i ja smo se stalno obraćali školi za pomoć, obećavali su, ali ništa. Nasilje ne prestaje. Prošle godine je hteo da se ubije, da skoči sa školske terase. Učenici i nastavnici su to posmatrali, srećom, jedan učenik osmog razreda ga je odgovorio od toga i spasao - priča jecajući naša sagovornica.



Prema njenim rečima, nakon toga i brojnih ponovnih razgovora škola ponovo ništa nije preduzela, a on je počeo da beži iz škole.

- Mene duša boli, živim u strahu hoće li se vratiti živ iz škole. Plašim se da ne digne ruku na sebe zbog vršnjačkog nasilja. Stalno mi se žali, nekoliko puta mi je rekao da ne može da izdrži i da će skočiti s mosta - tužna je Miladinka.



Kako kaže, u međuvremenu se promenila direktorka škole i postavljena je nova, ali ona tvrdi da još uvek nema pomaka.

- Ukrali su mu telefon, sakrili ga, pa on kad je rekao da ide da se žali, rekli mu „nemoj“. Počeli su da ga vređaju i psuju. Stalno ga ista grupa maltretira. Neko vreme je povraćao i žalio se na bol u stomaku, pa je morao bolnicu. Tamo su radili analize i utvrdili su da je zdrav. Razgovarao je i psiholog s njim. Lekari su utvrdili da mu je loše zbog tog konstantnog nasilja i stresa koje trpi. Sada ne ide u školu, izašao je pre nekoliko dana iz bolnice. Nadam se da će mu neko pomoći - zaključuje Miladinka.



Svetlana Tamaši Jevtić, dirketorka škole

IĆI ĆE U DRUGO ODELJENJE



Direktorka škole Svetlana Tamaši Jevtić, koja je na toj funkciji nepunih godinu dana, smatra da taj problem počinje u porodici, a da je učenik teško podneo razvod roditelja:

- On je počeo da izostaje iz škole, svi smo pričali s njim, došli smo do zaključka da je on počeo da manipuliše roditeljima i nastavnicima. Saznali smo da je on taj koji je nekim učenicima slao nasilničke poruke, kad sam ga pitala zašto, on je rekao da ne zna. To dete ćemo sigurno zaštiti i sigurno da ćemo preduzeti sve potrebne mere, kao i do sada. Biće mu ponuđeno, kad dođe u školu, da promeni odeljenje.