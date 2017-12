OVO SU TIPOVI GOSTIJU NA SLAVAMA: Lista koja je Srbiju nasmejala do suza! Sve ćete ih prepoznati

Kreće vreme slava. Pa pored obavezne trpeze, imamo u svojim domovima i obavezne tipove gostiju. Svaka kuća, priznaćete, ima neke od njih u svom slavlju, a mi smo izdvojili neke najtipičnije. Neki nas pomalo „udave“, neki zabave, ali, realno, svi su nam dragi:

1. Komentator

Njegova uloga je da vodi polemiku, skreće teme, uvodi sagovornike, daje i oduzima reč. Pravi moderator na slavi. On o svemu ima mišljenje, a dovoljno je da neko od učesnika debate krene sa temom, a da čuje ono njegovo: „Znaš kako! Da ti ja objasnim…“

Politika – tu ga ne diraj!

Fudbal – mogao bi ladno da bude selektor!

Muzika – eh, od Nirvane do Silvane!

Gradske priče – zna on sve, ali „ćuti“

E sad, pitanje je da li će vam zapasti neki zabavni, ili onaj čije priče slušate svake godine.

2. U žurbi

Znate one ljude koji dođu, pa vam od prvog trena daju do znanja da ste im samo usputna stanica: – Srećna slava domaćine, mada imamo još tri da obiđemo, hehe, samo kažem, živeli! Sede kao na iglama. – Ma ne mogu više ni da zinem, jeo sam kod kuma, šta ćeš, kumovi, a i moramo uskoro da krenemo! Kafu? Ajde, ali brzinsku! Nekako vam unose osećaj nelagode pa želite u jednom trenu da se ta napetost prekine, pa na njihovo „moralo bismo da krenemo“, čak i ne kažete „a sedite još“.

3. Izbacivač

Sigurno znate onog lika koji dođe prvi na slavu, a ode poslednji?! Imamo li svi jednog takvog? Njega smo mogli da nazovemo i brojač, jer prebroji sve goste, a neke i „istera“ svojom pričom. – Eeeee, moram ja prvi da dođem kod mojih prijatelja! A pa ovo je jednom godišnje – kaže kad uđe. – Maaaa ne ide da prvi odem – kaže kasnije. Ode poslednji.

4. Degustator

To su one osobe koje su koncentrisane na hranu i njeno komentarisanje. Sve probaju, pitaju kako je napravljeno, šta ima u poslastici, i daju svoj sud, obično iz kurtoazije pozitivan. – Pa ovo je najbolja sarma koju sam probao. A ovo mi je treća slava! Ček da vidim jeste li zamastili ovu rusku, hahaha… No, niko im ne zamera. Slave su posebni gastronomski događaji u Srbiji, i jedina uvreda domaćinu je da ne jedete.

5. Prezenter

To su obično tetke i komšinice koje vole da predstavljaju goste slave jedne drugima. – Ovo ti je Janina ćerka, znaš li je? Ona studira ovde, lepotica. Potom se okreće drugoj strani stola. – Vas čini mi se isto znam, vi ste lekar tamo u Mirijevu? Beše Dragan? One su prave Lee Kiš na slavama! Verujte mi, ili će vas pitati ko ste, ili će vas predstaviti gostima slave – nema druge. Oni su kao čitači elektronskih ličnih karti.

6. Pripovedač

Ovo su ljudi koji (misle da) imaju šta da kažu, pa slušate neverovatne priče „iz mog vremena“. Oni koriste što su domaćini dužni da slušaju svoje goste bez prekidanja, pa dok slavska sveća dogori možete da čujete „kako su išli peške u školu kilometrima“, “ kako se u njihovo vreme devojka muvala na ulici, a ne na Fejsbuku“… Pa kad se prejedete, a domaćin pojača grejanje, možda se i uspavate.

(Kurir.rs/Espreso)

Kurir

Autor: Kurir