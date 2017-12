DARKO MILIČIĆ PROGOVORIO O MARKUŠU: Nije moja žena uticala na to da Marko postane to što je bio

Darko Miličić, bivši košarkaški reprezentativac Srbije, došao je u žižu javnosti posle pogibje novosadskog žestokog momka Marka Markuša čiji je on zet.

- Tek posle ove tragedije shvatio sam gde živimo. Ne razumem da pojedini mediji ne mogu da ostave na miru porodicu u žalosti. Kakav god Marko da je bio, pustite ga da počiva u miru - kaže za "Novosti" Miličić.

- Užasno je što nas pominju u negativnom kontekstu. Niti je moja žena Zorana želela, niti uticala na to da Marko postane to što je bio. On joj je bio brat. Ja, koji sam zavoleo Zoranu i oženio se njome i s kojom imam troje dece, nisam mogao da odustanem od nje samo zato što je njegova sestra. Da li samo zbog toga treba da se prezime Miličić provlači kroz medijsko blato? - pita se Darko.

foto: Privatna arhiva

Kao sportista nije voleo da traži medijski prostor, već je uvek isticao da je njegovo da "priča" na terenu. Ovaj put je, ipak, pristao da priča, kako kaže, samo da bi javno stao u zaštitu porodice od medijskog linča kojem je izložena prethodnih dana posle silnih insinuacija i proizvoljnih tumačenja.

- Očigledno pojedinim medijima nije bilo dovoljno to što je jedan život ugašen, već su želeli da podignu tiraž kroz senzacionalnističke tekstove u kojima su u negativnom kontekstu pominjali mene i suprugu. Navodili su i našu decu. Ljudi, ovo nije senzacija, nego velika tuga. Ta porodica sigurno nije želela da pokojni Marko preraste u čoveka u koga je prerastao. Mislim da sam kroz sam sport doneo mnogo pozitivnih stvari Srbiji, da sam novac pošteno zarađen u inostranstvu investirao u svojoj zemlji, koju neizmerno volim. Ne moraju svi da znaju, a oni koji znaju, znaju da, ako nisam mogao nekad da pomognem, nikad nisam odmogao. Pomagaću i dalje... Ali zbog svih zloupotreba koje su se prethodnih dana sakrivale iza "slobode medija" tužiću sve koji moje, ime moje supruge i dece nastavljaju besomučno da "razvlače" u javnosti.

foto: Facebook Printscreen

Miličić očekuje da će i država reagovati.



- Ne znam da li neko shvata koliko je takvim proizvoljnim tekstovima dovedena u pitanje sigurnost moje porodice. Ne želim da igleda kao bilo kakva pretnja, jer nikada u životu nisam ni mrava zgazio, ali ako država, kroz pravosudni sistem, ne zaštiti mene koji sam, uslovno rečeno, javna ličnost, šta da očekuju osobe koje su manje poznate.

Darko dodaje da je blizu odluke da napusti Srbiju...

- Znate koliko sam igrao u inostranstvu. Nikad nisam dozvolio da bilo ko preda mnom kaže bilo koju ružnu reč protiv Srbije koju sam smatrao jedinim mestom za život po završetku karijere. Vaspitavamo decu u srpskom duhu i pravoslavlju, da znaju odakle su im preci... Ali ako zemlja ne može da mi obezbedi ono najosnovnije, a to je sigurnost, mislim da ćemo biti prinuđeni da odemo, zbog dece. Ne pričam to u vidu ultimatuma, nego ne želim da se od jedne tragedije, a svaki izgubljen život je tragedija, prave rijaliti serijali - objašnjava Miličić, koji posle sve muke i tuge nije izgubio veru u dobra dela i dobre ljude.

Ne znam čime se bavio

- Svaka osoba, pa i ja, napravi greške u životu, ali slava Bogu, grešio sam na svoju štetu i svoje grehove vraćam Gospodu kroz dobra dela koja mi je dao da radim. Marko neka počiva u miru, ne znam šta je radio i čime se bavio. Niti smo ga moja Zorana niti ja savetovali loše u bilo kom smislu. Pokušao sam kao brata svoje žene samo da ga usmerim u pravom smeru, da priđe Bogu i samo na taj način da se izvuče iz čeljusti u kojima se nalazio. Nažalost, očigledno nismo uspeli - kaže Darko.

