PRIČE IZ TAKSIJA: Pratio sam zgodnu plavušu u miniću

Čovek srednjih godina zaustavio me je na Zelenom vencu. Potom mi je rekao da parkiram auto na mesto za invalide i da uključim taksimetar, te da kad se pojavi prelepa plavuša u miniću krenem da je pratim!



Ovako za Kurir počinje priču taksista Miroslav Stojić (64), koji se taksiranjem bavi 42 godine. Kako kaže, sve se odigralo na relaciji između Zelenog venca i Makedonske ulice.

- Nisam verovao svojim ušima šta mi priča, ali bože moj. Uradio sam šta je tražio. Nisam se bunio. On je pažljivo gledao kroz prozor i čekao da se ona pojavi - priča nam Stojić.



Cela priča je počela da poprima detektivske obrise.

- Pitao sam ga o kome je reč, a on mi je rekao da čekamo divnu plavušu. Međutim, ispostavilo se da je ta divna plavuša na posao otišla u farmerkama, a izašla u mini-suknji! Kad se pojavila, krenuo sam za njom, a čovek se na zadnjem sedištu krio i blago virio da ga plavuša slučajno ne primeti. U jednom trenutku ušla je u prolaz u Makedonskoj ulici i zadržala se. Čovek me je zamolio da pogledam da li je otišla kod frizera, što sam i uradio - objašnjava taksista ovaj nesvakidašnji događaj.



Zastao je na trenutak... Spremao se da otkrije šta se zbilo...

- Ona jeste bila tamo, a kad je izašla, on je počeo da mi viče: „Požuri, požuri, pobeći će!“ Ubrzo se uputila nazad ka Domu omladine, a ja sam gospodina pitao da li mu je to žena, na šta je on odgovorio: „Nije mi žena, ali mislim da me vara i da je krenula u švaleraciju.“ Neverovatno! Tada sam pomislio da mu je sigurno ljubavnica. Gospođa je zatim otišla u nepoznatom pravcu, on je uredno platio račun, ali čak ni tad nije dobio odgovor na pitanje zašto je ta zanosna plavuša iz farmerica ušla u minić - uz osmeh govori Stojić.



Vozio pevačicu BILJA KRSTIĆ JE DIVNA

Miroslav Stojić rekao je za Kurir i da u njegov auto često ulazi pevačica Biljana Krstić. - Često vozim Biljanu od Makedonske do Slavije. Nisu to duge vožnje, svega desetak minuta, ali dovoljno da svaki put potvrdim utisak o njoj da je divna. Ona je sjajna žena, prijatna. A o njenom glasu neću ni da pričam.



Piše Dušan Stamenković

Kurir

Autor: Kurir