OVO JE PLAN ZA SPASAVANJE SRBIJE OD BELE KUGE: Svakom trećem detetu pomoć do punoletstva

Novi zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, propisuje povećanje nadoknade za rođenje prvog, ali i svakog sledećeg deteta

Prošle godine se u Srbiji rodilo samo 65.000 beba, što je najmanje u poslednjih 117 godina!



Opasnost od izumiranja Srba prepoznat je kao veliki problem, pa je najavljeno hitno donošenje novog zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom.

Na račun porodiljama



Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, istakla je da bi zakon trebalo da bude donet do kraja godine i da on donosi povećanje roditeljskog dodatka za svu decu. Novina je i to da će se nadoknada uplaćivati direktno na račun porodilja, pa majkama prihodi neće zavisiti od volje poslodavca. Takođe, dodatak za decu sa smetnjama u razvoju biće uvećan za 50 odsto.



Osnivač Pokreta za decu Tri plus - ima da nas ima Vladica Gavrilović smatra da bi trebalo doneti zakon koji će najpre pomoći porodicama s troje i više dece, jer bi njime se ljudi ohrabrili da imaju više potomaka.

- Majke sa troje dece trebalo bi da dobijaju platu do detetove 18. godine, a majkama koje rode četvrto dete treba obezbediti penziju. Nestajemo i bićemo manjina u svojoj zemlji. Da bismo to sprečili, potrebno je da bude 45 odsto porodica sa troje dece, a sada je samo 7,8 odsto - upozorava Gavrilović.

Demografski fond



Ideja njegovog projekta je utemeljena na konkretnom planu i, kako kaže, apsolutno je finansijski održiva.

- Osnovali bismo održivi demografski fond iz kog bi se isplaćivale ove nadoknade, a novac bi dolazio od poreza koji plaćaju građani. Građani sada preko poreza na imovinu plaćaju ekološku taksu za Ekološki fond. Umesto toga, novac bi mogao da ide u demografski fond za majke. Siguran sam da bi svako podržao ovu ideju, jer za koga čuvamo zemlju ako u njoj neće imati ko da živi.

MINI-INTERVJU MINISTARKA ZORANA MIHAJLOVIĆ

DODATAK ZA TREĆE DETE DO PUNOLETSTVA



Novim zakonom o finansijskoj podršci porodici s decom, koji treba da bude usvojen do kraja godine, predviđena je veća pomoć kako deci, tako i majkama da usklade posao i roditeljstvo.



Ovo u razgovoru za Kurir kaže potpredsednica Vlade i članica Saveta za populacionu politiku Zorana Mihajlović.



Kako će Vlada Srbije podstaći da imamo više dece nego danas?

- Jedna od mera kojima želimo da poboljšamo demografsku sliku naše zemlje je ta da majka dobija naknadu za treće dete do njegovog punoletstva. To je predviđeno predlogom budućeg građanskog zakonika, a o visina mesečne sume, koja nikako ne treba da bude simbolična, odlučiće Vlada Srbije kad osnujemo demografski fond za podsticanje poželjnog i optimalnog nataliteta.

Hoće li važiti retroaktivno?

- Pravo na ostvarivanje ove naknade imaće i majke koje u trenutku usvajanja ovog zakona imaju treće dete koje još nije punoletno i dobijaće ga dok dete ne napuni 18 godina. Ovo pravo moći će da iskoriste sve one žene koje su rodile treće dete bez obzira da li rade ili ne, a razmatramo i da ovu mogućnost dobiju i samohrani očevi sa troje dece.



Da li će roditelj imati povraćaj PDV na kupovinu dečje opreme?

- Nacrt zakona ne predviđa povraćaj PDV na bebi opremu, ali umesto toga roditelji će dobijati paušal od 5.000 dinara koji će se isplaćivati uz jednokratni iznos roditeljskog dodatka za prvo dete i prvu njegovu isplatu za drugo, treće i četvrto dete.

Mirka Vasiljević, majka troje dece SVAKA POMOĆ JE VAŽNA

Glumica Mirka Vasiljević (27) ima troje dece. Kaže da država treba da brine o natalitetu i da podstakne žene na rađanje. - Svaka pomoć je dobrodošla u kojoj god situaciji neko bio. Svaki roditelj svom detetu želi najbolje, a da bi ga negovao, hranio, kupovao mu garderobu, vodio na sport, treba da izdvoji znatan novac. Kada je to puta tri, odnosno za troje dece, to je onda ozbiljan iznos.

Slavica Đukić Dejanović

NE MOŽE ODMAH DATI REZULTATE



Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović kaže da će naredne godine za taj resor biti izdvojeno 600 miliona dinara, dok je prošle godine budžet bio 130 miliona dinara.

- Demografski indikatori se menjaju na 10 godina i sve što sada radimo ne može odmah da da rezultate. Mi smo staro stanovništvo, smrtnost je velika i taj osnovni odnos između beba i onih koji umiru ne može biti povoljan.



