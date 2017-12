BORBA ZA BUDUĆNOST POČINJE DANAS: Ostanak mladih u Srbiji je prioritet

EXIT fondacija i kompanija NIS večeras su u Beogradu u svečanoj sali AKUD "Lola" organizovali panel diskusiju na temu „Podrška mladim talentima u Srbiji – nemoguća misija, da ili ne?“. Panel je organizovan u sklopu obeležavanja pet godina od pokretanja NIS-ovog programa za saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama „Energija znanja“.

Tim povodom Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS, uručio je prorektorima beogradskog i novosadskog Univerziteta zahvalnice u ime uspešne dugogodišnje saradnje i tom prilikom istakao: „Uspešni su razumeli da je najvažniji deo održivog razvoja ulaganje u ljude. Zadovoljstvo je voditi kompaniju u čijoj je strategiji već pet godina „Energija znanja“. Još je veće zadovoljstvo raditi sa mladim kolegama koji su u NIS došli upravo kroz taj program. Sa naše tačke gledišta, mogućnost da se mladi stručnjaci obrazuju i usavršavaju u svetu, ali da se vrate u svoju zemlju i imaju pravo zaposlenje – jeste sasvim moguća misija. Zato je ovo prava investicija i zato je NIS ovde da vam u tome pomogne. „Energija znanja“ je energent koji najbolje pokreće uspeh“, naglasio je Tjurdenjev.

Na panelu posvećenom unapređenju uslova za ostanak mladih talenata u Srbiji su govorili: Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ivan Petrović, predsednik UO EXIT fondacije, Snežana Lakićević, savetnik direktora Funkcije za organizaciona pitanja za saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama Naftne industrije Srbije, Mirko Topalski, osnivač i CEO kompanije Eipix Novi Sad – vodećeg svetskog proizvođača HOPA video igara, Kosta Jovanović, naučnik u oblasti robotike i dobitnik „Youth Heroes“ nagrade 2015. godine u oblasti obrazovanja i nauke i Marko Vanić, stipendista NIS-a. Domaćin diskusije je bio Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije.

Cilj organizatora je bio da se na ovaj način pokrene dijalog i pronađu sistemska rešenja koja će da doprinesu ostanku mladih u Srbiji, kao i povratku onih koji su stekli znanje i praksu u inostranstvu. Ovo je početak dugoročne zajedničke akcije EXIT i NIS-a da se unaprede uslovi za ostanak mladih talenata u Srbiji što bi doprinelo njenom ubrzanom razvoju.



Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pohvalio je kompaniju NIS zbog ulaganja u obrazovanje i pozvao druge kompanije da slede taj primer: „Mnogi naši istraživači i naučnici se nakon usavršavanja u inostranstvu vraćaju u Srbiju, to se ne dešava masovno, ali postoji i naš je cilj da takvih primera bude što više. Činjenica da će budžet Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2018. godini biti mnogo veći govori o prioritetima Vlade Republike Srbije. Kako bismo uhvatili korak sa četvrtom tehnološkom revolucijom učinili smo velike stvari, od uvođenja informatike kao obaveznog predmeta u petom razredu osnovne škole, preko novih odeljenja za nadarene za informatiku u gimnazijama i povećanja kvota za IT studije, pa do opremanja škola informatičkom opremom. Sledeće godine u proces digitalizacije biće uloženo čak 70 milina evra“ izjavio je Šarčević.



Ivan Petrović, predsednik UO EXIT fondacije je ovom prilikom istakao: „U 21. veku ključna stvar za sve države i gradove je kako privući i zadržati mlade talente koji su motor celog društva. I večeras, i tokom protekle dve decenije, pokazali smo brojne primere kako je moguće okupiti mlade talente i napraviti svetski rezultat u Srbiji, i neka to bude početak šireg sistemskog procesa za podršku i očuvanje mladih talenata u zemlji. EXIT fondacija u saradnji sa kompanijom NIS, nastaviće da radi na ovom cilju kroz projekat Youth Heroes“, izjavio je Ivan Petrović, predsednik UO EXIT fondacije.

Snežana Lakićević, savetnik direktora Funkcije za organizaciona pitanja za saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama NIS-a, rekla je: “Kada smo u NIS-u pre pet godina pokrenuli “Energiju znanja” učinili smo to verujući da su mladi, znanje i nauka pokretač onoga čemu težimo kao kompanija. Takođe smo verovali da možemo doprineti stvaranju boljih uslova u obrazovanju, podsticanju i podršci onima koji žele više, koji sanjaju znanje i vredno na tome rade. Posvećenost pokreće na akciju. Akcija vodi ka ostvarenju planova, a naš plan je da stvorimo uslove da najbolji ostanu u Srbiji, da ovde zajedno sa svim drugim činiocima stvorimo ambijent koji će im omogućiti napredak, usavršavanje, rad na sebi, ali i dobar život i stvaranje porodice. Na delu smo dokazali da se može ostvariti planirano. Prve generacije naših stipendista već rade u NIS-u, stvaraju i napreduju. Naredne generacije dolaze Ponosni smo na njih jer su oni energija koja će doneti boljitak i NIS-u i celom našem društvu”, navela je Lakićević.



Kompanija NIS je putem programa „Zajednici zajedno“ u 2016. godini podržala rekonstrukciju velelepnog zdanja AKUD "Lola".



Dodatne informacije:



NIS-ov korporativni program “Energija znanja” podrazumeva partnerstvo sa obrazovnim i naučnim institucijama u Srbiji i van zemlje sa ciljem obrazovanja visokostručnih kadrova. Tokom pet godina trajanja programa, NIS je u unapređenje kvaliteta obrazovanja uložio pet miliona evra i podržao adaptaciju više od 40 učionica i laboratorija u školama i na fakultetima širom Srbije, ostvario saradnju sa 47 međunarodnih naučnih i obrazovnih ustanova u zemlji i inostranstvu i stipendirao više od 90 studenata. Program “Energija znanja” je deo društveno odgovornog poslovanja NIS-a koji tradicionalno podržava razvoj šire društvene zajednice, kulturne i sportske manifestacije i ustanove, kao i afirmaciju talentovanih pojedinaca. Ulaganje u dobrobit zajednice je jedan od strateških prioriteta kompanije NIS.



EXIT, proglašen za najbolji evropski festival i NIS, najuspešnija kompanija u Srbiji, do sada su zahvaljujući konkursu „Youth Heroes“ (youth-heroes.org) za mlade heroje pokazali da u našoj zemlji postoji mnogo talenata koji zavređuju pažnju javnosti i podršku u daljem napredovanju. Rezultati višegodišnjeg projekta „Youth Heroes“ i njegove aktivne promocije pozitivnih uzora mladima, stimulišu dolazeće generacije da aktivno učestvuju u društvu koje vrednuje znanje, kreativnost i rad.

