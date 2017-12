DETALJNA PROGNOZA ZA DECEMBAR I ZIMU: Stiže 6 LEDENIH dana, a za Novu godinu SNEG!

Očekuje se da će ovaj decembar biti topliji u odnosu na temperature koja se očekuje za ovo doba godine. Srednja decembarska temperatura biće od 2 do 5 stepeni, a na planinama od -2 do -1 stepen.

Oko Nove godine, tačnije od 27. decembra počeće da pada prvo kiša, kasnije će preći u sneg, i formiraće se snežni pokrivač. Sneg će, prema prognozi, padati i 30, kao i 31 decembra.

Nacionalni sektor za klimatske promene RHMZ napravio je ranu najavu kakav nas decembar očekuje. Prema njihovoj prognozi, u celoj Srbiji očekuje se topao decembar.

Broj mraznih dana, kada minimalna temperatura bude ispod nule, u decembru u nižim predelima biće u intrervalu od 14 do 20 dana, dok se na planinama očekuje da broj mraznih dana bude veći, tačnije od 19 do 25 dana.

U decembru možemo očekivati i ledene dane, kada je temperatura i tokom čitavog dana u minusu, i to od 3 do 6 ledenih dana, a na planinama od 9 do 14 dana.

Meteorolog Nedlejko Todorović, objašnjava da će vreme u decembru biti promenjivo.

- Vreme u decembru će biti čas suvo i toplije, čas hladno sa kišom i snegom. U hladnim danima biće temperatura oko nule. Prvo će počinjati da pada kiša, pa sneg. Onda će se zadržati nekoliko dana hladno. Nakon toga će dolaziti topliji period. U tim danima možemo očekivati da će temperatura biti u intervalu od 7 do 12 stepeni Celzijusa. I tako će se vreme smenjivati čitavog decembra - kaže Todorović.

Blaga zima

Debeli minus koji nas je zatekao prošle zime ne bi trebalo da se ponovi u predstojećoj sezoni. Prema najavi Nacionalnog klimatskog centra RHMZ ova zima će biti blaga. Očekuje se da će biti od 30 do 60 mraznih dana u nižim predelima, a na planinama od 60 do 80 dana. Međutim, broj ledenih dana ove zime neće biti veliki.

Po prognozi možemo očekivati samo 8 do 15 ledenih dana tokom ove zime i to u nižim predelima, a na planinama od 25 do 45 ledenih dana. Procenjuje se da će biti od 32 do 40 dana sa padavinama, dok će na planinama biti i do 50 dana.

