ČUDO U NIŠU: Vladimir i Suzana bili su na korak od smrti, a onda su u subotu dobili poziv koji je promenio sve!

Najtežu životnu odluku donela je starija sestra pokojne Nišlijke, koja je dala saglasnost da se organi doniraju. Tako je po drugi put u ovoj godini Klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju od porodica dobila saglasnost za donaciju organa, čime su spasena četiri života.

Poziv koji će im promeniti život Suzana Petrović i Vladimir Stanković dobili su u subotu ujutro. Suzana je na dijalizi četiri, a Vladimir dve godine. Nije bilo šanse da novi bubreg dobiju od rođaka, jer nije bilo podudaranja, pa im je jedino bilo preostalo da se nadaju “čudu”.

- Živi se i sa dijalizom, jer čovek mora da bude jak i nosi se sa svime što ga snađe u životu. A koliko je to bolno i iscrpljujuće, na to ne vredi trošiti reči - kaže Suzana, koja se uspešno oporavlja u jedinici intenzivne nege. Cimer joj je Vladimir Stanković, koji se još nije povratio od šoka da dobija novi bubreg, a on je već u funkciji.

Kažu da nemaju dovoljno reči zahvalnosti za porodicu koja je pokazala humanost i pristala na transplantaciju.

Nišlijka Z. C. (47) je početkom prošle nedelje iznenada doživela dva moždana udara, jedan za drugim, koji su ostavili fatalne posledice. Nije joj bilo spasa, jer su funkcije mozga nepovratno izgubljene. Dr Dragiša Ljubenković, šef Tima za transplantaciju niškog kliničkog centra, poštujući proceduru pitao je najbliže rođake za saglasnost.

- Jedini rođak joj je deset godina starija sestra kojoj sam morao da saopštim bolnu istinu. Herojski je podnela i pristala na transplantaciju. Ona je zaista naš junak i zahvalni smo joj u ime pacijenata koji su dobili nove organe, ali i što je svojim primerom pokazala da život može da pobedi i najveću tugu - kaže dr Ljubenković.

Nakon sestrinog pristanka usledila je trka s vremenom da se što pre pronađu odgovarajući primaoci organa. Čitav tim je još u stanju pripravnosti i praktično danonoćno bdi nad Suzanom i Vladimirom.

- Ove godine imali smo 10 transplantacija bubrega i samo u dva slučaja, računajući i ovaj poslednji, donor nije bio rođak. U svakom trenutku smo spremni da reagujemo, jer naš tim broji dvadesetak obučenih lekara iz različitih oblasti, koji učestvuju u transplantaciji organa. Potrebno je mnogo više donora, minimum 10 na milion stanovnika - kaže docent dr Dragan Milić, direktor Klinike za kardiohirurgiju i transplantaciju.

Obavezna obdukcija

Nišlijka čiji organi su spasli život dvoje ljudi sahranjena je u ponedeljak nakon obdukcije, koja je zakonska obaveza u ovakvim situacijama. Sestra nema snage za razgovor sa novinarima i na svaki mogući način želi da sakrije identitet svoje porodice.

- Razumite me, nisam u stanju da nakon gubitka sestre dajem objašnjenje. Bilo mi je teško da svoju odluku saopštim suprugu i sinovima - kaže ona i navodi da će odmah nakon žalosti i sama potpisati donorsku karticu.

