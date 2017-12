DVE PETINE SRBA NE ZNA ŠTA JE HEPATITIS: Većina onih koji znaju, umeju i da se zaštite

Ohrabruju podaci da su građani Srbije dobro upoznati sa rizicima za prenos virusa hepatitisa C, ali skoro dve petine građana ne zna šta je hepatitis, izjavila je danas Violeta Rakić sa Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", saopštilo je Udruženje pacijenata sa bolestima jetre Hronos.

Podaci istraživanja pokazuju da je između 84 i 87 odsto građana upoznato da rizik mogu predstavljati hirurške i stomatološke intervencije obavljene nesterilisanim instrumentima i zloupotreba narkotika deljenjem igle i drugog pribora, rekla je Rakić.

Pirsing, tetoviranje, kao i često menjanje seksualnih partnera bez korišćenja kondoma kao rizik za prenos virusa hepatitisa C prepoznaju 3 od 4 osobe. Takođe, dve trećine građana informisano je da je prenos virusa moguć sa majke na novorođenče, dodala je Rakić i ukazala da 90 odsto onih koji znaju za hepatitis C smatraju da je to ozbiljna bolest.

