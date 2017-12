OPREZNO ZA VOLANOM: Kolovozi mokri i klizavi, prilagodite brzinu zbog raskvašenog snega

Saobraćaj se u Srbiji odvija uz mokre i klizave kolovoze koji na pojedinim mestima stvaraju poledicu i led, ali su svi putevi ga zimskim turističkim mestima prohodni, a snega ima u nižim predelimu u raskvašenom stanju do pet centimentara, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 minuta. Često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske, tada zadržavanja mogu biti višesatna i duža.

Od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

Do 13. decembra, u periodu od 07.00 do 17.00 izvodiće se radovi na postavljanju javne rasvete i humuziranju zemljišta u srednjem pojasu, od mosta Gazela do petlje Nacional, u smeru Beograd-Šid. Radovi će se izvoditi u pokretu i u toku izvodjenja radova za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka.

Do 20. decembra od 07.00 do 16.00 na autoputu u pravcu Beograd - Dobanovci, od Centra "Sava" zbog radova je za saobraćaj zatvorena preticajna leva saobraćajna traka svakog dana parcijalno, u potezima ne većim od 1,5 kilometara.

