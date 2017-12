REŠENJE STAMBENOG PITANJA ZA VOJSKU, POLICIJU I BIA Vučić po završetku sastanka Komisije: Cilj nam je da naši bezbednjaci mogu da planiraju porodicu

BEOGRAD - U Palati Srbija danas je održan prvi sastanak vladine Komisije za pripremu Predloga programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti - Vojske Srbije, policije i Bezbednosno-informativne agencije.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Sastanku su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a predsedavala je premijerka Ana Brnabić. Na sastanku su učestvovali ministar odbrane Aleksandar Vulin, potpredsednik Vlade i ministar unutršnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar finansija Dušan Vujović, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić.

STAMBENO ZBRINJAVANJE: Vojsci i policiji 30.000 stanova

Prisutni su bili i gradonačelnici Beograda Siniša Mali, Novog Sada Miloš Vučević, Kragujevca Radomir Nikolić, Niša Darko Bulatović, Kraljeva Predrag Terzić i Vranja Slobodan Milenković.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Tema sastanka je bio način finansiranja, rešavanje imovinsko-pravnih problema i određivanja odgovarajućih lokacija za izgradnju stanova za potrebe pripadnika sektora bezbednosti. Kako je najavljeno, razmatrala se i mogućnost izrade posebnog projekta ili proširenja ovog projekta na naučne radnike i mlade bračne parove.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio projekat državne stanogradnje, gde bi kvadrat trebalo da košta oko 550 evra u Beogradu i od 450 do 470 evra u drugim mestima, a stanovi bi prvenstveno bili namenjeni pripadnicima vojske, policije, mladim naučnicima... On je istakao da je ideja državne stanogradnje njegova "stara" ideja, ali da nije bilo finansijskih uslova da se ona i realizuje.

foto: Printscreen/Pink

Vučić je izneo računicu po kojoj bi, uz pomoć države i lokalne samouprave, kvadrati stana mogli da imaju tu cenu i dodao da je za realizaciju potrebno desetak godina, ali da bi prvi rezultati mogli da se vide za oko tri godine. Rekao je da će se stanovi graditi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Vranju i da će prosečna cena kvadrta iznositi oko 500 evra. Po njegovim rečima, u nekim mestima će kvadrat biti i ispod 500 evra, poput Vranja, dok će na mestima gde je infrastruktura skuplja biti od 550 do 580 evra, poput Beograda.

foto: Printscreen/Pink

"Izneo sam svoju ideju, a sav posao obaviće vladina komisija, uveren sam da će Ana to najbolje sprovesti u delo. Cilj je da zbrinemo ljude koji brinu za našu bezbednost, čine da se osećamo sigurno, a nemaju velika primanja, pogotovo ako su mladi i žele da formiraju porodicu. Samo policiija ima do 20.000 ljudi koji nemaju rešeno stambeno pitanje, vojska oko 14.000, BIA 1.500. Izaći ćemo sa konkretnim rešenjima do 15. januara. Naš cilj je, takođe, da ulažemo sve više novca u naše bezbednosne strukture, pogotovo u njihovo obrazovanje. Stanovi će biti na dobrim lokacijama, mada ne u strogim gradskim centrima. Mislim da će ovo sve doprineti sveukupnom rastu BDP, a nosilac radova će biti domaće kompanije", poručio je predsednik Vučić po završetku sastanka.

Sa njima je saglasna i premijerka Ana Brnabić koja je istakla da se Srbija nalazi u bezbednosno kompleksnim vremenima, kada je važno da država pokaže da ceni svoje bezbednosne strukture.

foto: Printscreen/Pink

"Ti ljudi se bave teškim i opasnim poslom, 10.000 dinara jednokratnog bonusa je naš način da im kažemo hvala. Do 15. januara će biti održan i drugi sastanak, gde ćemo izneti praktične modele za način finansiranja, rešenje imovinsko-pravnih problema, rešenje lokacija i uslove kupovine. Tada ćemo takođe obavestiti javnost o svemu što radimo, ne želimo da to bude tajni projekat, jer je ovo još jedan način da ojačamo svoje snage bezbednosti i utičemo na BDP i ekonomski rast.

foto: Printscreen/Pink

Ako ovaj model bude uspešan, ići ćemo korak po korak, odgovorno raspolagati novcem poreskih obveznika i misliti na mlade bračne parove, naučnike, profesore, kao i uticati na populacionu politiku", podvukla je predsednica Vlade.

(Kurir.rs/M. Jeremić/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir