DECENIJAMA ZATAŠKAVALI PLJAČKU NASLEDSTVA Joška Broz: Posle smrti moga dede kralo se skoro sve što je iza njega ostalo! Otkupio sam šoljice za 800 DM!

Unuk doživotnog predsednika SFRJ Tita Joška Broz u razgovoru za Kurir potvrđuje da se nakon smrti njegovog dede kralo skoro sve što je iza njega ostalo. Nestajale su stvari i iz muzeja, a kako kaže, kad je počeo da upozorava na to, prestali su da ga zovu na izložbe.

Koje vredne Titove stvari su nestale?

- Marke iz filatelističke zbirke, delovi iz numizmatičke zbirke, satovi, 3.500 umetničkih slika, nakit, puške, automobili, koji nisu vraćeni iz Slovenije, Staljinova sablja... Pokradeno je mnogo. Samo kad su se postavke selile iz Muzeja Jugoslavije u Muzej 25. maj, nestalo je 1.030 predmeta. To su milionske vrednosti, neprocenjive. Titova imovina je, pored materijalne vrednosti, i nacionalno blago. Upravo planiram da u parlamentu postavim pitanje o tome, da vidimo da li će država Srbija da se angažuje tim povodom.

Na koga sumnjate da je krao?

- Non-stop se kralo, a na koga sumnjam... Na ljude iz komisije, ljude koji su imali ključeve od tih objekata gde su stajali eksponati.

Da li ste upozoravali na to?

- Jesam. Kad sam na izložbama rekao da se krade, prestali su da me zovu. Govorio sam: „Gde su puške, gde su satovi, ovde fali to i to...

Pijaca Otkupio Titove šoljice za 800 maraka - Pozvao me je jedan čovek da mi kaže da ima servis za kafu s Titovim likom. Pitao me je da li hoću da ga otkupim. Pristao sam, kupio sam ga svojevremeno za 800 maraka. Kupovao sam i čaše iz kojih je pio. Da li ste mogli to da prijavite, da se utvrdi poreklo? - Kome da prijavim? Šta tu može policija, tu mora sud da radi, ali pošto je ostavinski postupak u toku niko ništa ne može.

