DOKTORKA OLIVERA SAVIĆ: Ne postoji potpuno bezbedna transfuzija (INFOGRAFIKA)

Doktorka Olivera Savić objašnjava da ne postoji potpuno bezbedna transfuzija.

- Da bi antitela mogla da se otkriju, moraju da budu stvorena u pacijentu, da od nekog perioda kad je došlo do zaraze do trenutka pojave antitela postoji period od 4 do 12 nedelja koji je „period prozora“, period u kojem neka osoba jeste zaražena i jeste infektivna, ali do sada poznatim metodama ne može da se otkrije prisustvo virusa u krvi davaoca. 100 odsto bezbedna transfuzija ne postoji - rekla je Olivera Savić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Porodica nesrećne pacijentkinje zastrašena, očajna i objašnjava da su saznali da je žena inficirana ovim opasnim virusom tek nakon njene smrti u užasnim mukama.



Naime, gospođa, čiji identitet porodica ne želi da otkriva, u martu je operisana od kancera pankreasa i primala je hemioterapije na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Međutim, ubrzo posle prvih transfuzija krvi njeno zdravstveno stanje se pogoršalo, i to nezavisno od simptoma raka.

Brinula porodica



- Često je dobijala visoku temperaturu, imala jezu, drhtavicu, povraćanje, slabost u nogama... Sredinom septembra je 10 dana zbog ovih stvari, a ne zbog kancera, ležala u bolnici, gde je lečena jakim antibioticima i otpuštena kući. Ona je polako, ali sigurno i paćenićki umirala, ali ne od bolova zbog kancera, već od visokih temperatura od kojih je gubila svest, bolova u zglobovima, drhtavice, jeze, povraćanja, kašlja i gubitka apetita - navodi se u saopštenju porodice preminule, koje potpisuje advokat Gordana S. Kovačević.



O nesrećnoj ženi se brinula porodica, koja je, ne znajući da je ona HIV pozitivna, imala kontakt i s „telesnim izlučevinama, krvlju i urinom“. Zatim, 23. oktobra, porodica dobija poziv od lekara iz Novog Sada sa informacijom da je pacijentkinji data „pogrešna krv“. Međutim, porodici i dalje danima niko ne saopštava da je u pitanju zapravo opasan virus koji izaziva sidu.

- Gospođa je preminula 27. oktobra s jezivom groznicom. Uzrok smrti je konstatovao lekar iz doma zdravlja i rekao da se radi o kanceru. Za nekoliko dana ćerka preminule pozvana je u Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, gde joj je bez pardona saopšteno da je njena majka zaražena HIV preko transfuzije, ali da bi svakako umrla od osnovne bolesti. Naveli su da je donor bio njihov dugogodišnji davalac krvi u koga nisu sumnjali, a da zbog „perioda prozora“ nisu videli da je zaražen - kaže se u saopštenju i dodaje da zatim za porodicu počinje pakao - u strahu su da li su i sami zaraženi. Srećom, naknadno testiranje je otkrilo da niko od članova porodice nije zaražen ovim virusom.

Odakle informacija



Porodica preminule se pita odakle podatak, koji je izneo direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine Vladimir Petrović, da je pokojna umrla od osnovne bolesti kad obdukcija uopšte nije rađena.



Sa druge strane, iz Zavoda sa transfuziju krvi Vojvodine juče su nezvanično poručili za Kurir da dr Petrović svojim izjavama blati njihovu instituciju i unosi paniku među građane. Petrović je prethodnih dana izjavio da nije bilo propusta u radu zdravstvenih radnika.



