OGUGLAO SAM NA DOBACIVANJA TIPA VIDI PATULJKA: Predsednik Pokreta malih ljudi progovorio sa čime se u Srbiji suočavaju osobe poput njega!

O njemu mnogo ljudi zna ponešto. Neki ga pamte po sportskim uspesima na Svetskim igrama osoba izrazito niskog rasta, drugi ga pamte po učešću u jednom rijaliti šou programu, a treći po tome što je svoju prvu osvojenu medalju za Srbiju na Svetskim igrama za osobe niskog rasta ponudio na aukciji za izlečenje jednog našeg deteta.

Uz sve to, Milan je i aktuelni državni prvak Srbije u benč presu po paraolimpijskim pravilima do 54kg.

Samo oni koji ga poznaju u dušu znaju sa kakvim se problemima susreće, sa čime sve mora da se bori i sa kakvim entuzijazmom ovaj hrabri čovek korača kroz život.

Kakvi su Vaši trenutni planovi - sportski, ali i u okviru rada u "Pokretu malih ljudi Srbije"?

I dalje sam prvi među jednakima u "Pokretu malih ljudi Srbije - Little People of Serbia", nacionalnoj organizaciji osoba izrazito niskog rasta. Tu sam na čelu od osnivanja, tačnije 2009. godine i imam u planu da se povučem, ali to će se desiti tek kad nadmašim Fidela Kastra po godinama vladavine.

Što se tiče sporta i dalje sam aktivan, iako imam 38 godina.

Parabadmintonac sam u badminton klubu "Novi Sad" u Novom Sadu. Moj san je da moj dubl partner Đorđe Koprivica i ja jednog dana pobedimo Engleze. Ko što kaže moj trener, brat, prijatelj, prvi mozak srpskog badmintona i selektor svih srpskih badminton selekcija, Milan Barbir - ko kaže da je život lep, a badminton lak!

Koliko ste tačno visoki i koja je Vaša dijagnoza?

Ja sam Milan Grahovac, a visok sam onoliko koliko vredim kao Milan Grahovac. Za neke sam dvometraš, za neke sam mali, mali... Neko vas voli, neko vas ne voli. To je život.

Šalu na stranu, rođen sam sa ahondroplazijom, mutacijom koštanog hromozoma FGFR3, koji je uslovio da se moje kosti nedovoljno razviju i to je za posledicu imalo da danas budem osoba izrazito niskog rasta. U osobe izrazito niskog rasta spadaju sve osobe koje nisu više od 145cm.

Svakodnevno se susrećete sa brojnim preprekama. Otkrijte nam koja je najveća i najviše Vas nervira.

Već sam oguglao na dobacivanja tipa "vidi patuljka, kepeca, midžeta..." Sve su to uvredljivi izrazi za osobe izrazito niskog rasta. Nekako razumeš kad dete impulsivno reaguje i kaže roditeljima: "Vidi mali čika!", ali kad vidiš iskolačene oči starijih koji kao da su videli neko čudo, to baš i ne razumem.

Kod nas je izuzetna niska svest o osobama izrazito niskog rasta u društvu. Niko od tih "iskolačenih" nije svestan da i on ili njihovo dete može postati roditelj deteta izrazito niskog rasta.

Ali ono što me najviše danas nervira jeste to što ni dan danas ne postoji nijedan domaći film gde se osoba izrazito niskog rasta prikazuje u pozitivnom svetlu.

Svi domaći filmovi u kojima su se pojavile osobe izrazito niskog rasta imali su lošu poruku.

Ta loša poruka je da je osoba izrazito niskog rasta bila prikazana kao osoba sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, kao osoba bez integriteta, bez prava na dostojanstvo...

A sa druge strane, u svetu imamo kultnu seriju "Game of Thrones" i već legendarnog Pitera Dinklidža u ulozi Tiriona koji je osvojio sve simpatije naše publike. Upravo zahvaljujući toj seriji, mnogo toga se promenilo u Srbiji na bolje.

Srbija je napredna, bar nas sa svih strana u to ubeđuju, ali kako onda objašnjavate to da i dalje nismo prilagođeni ni za osobe sa invaliditetom (OSI) ni za osobe izrazito niskog rasta?

Dokle god na čelnim pozicijama OSI organizacija budu osobe bez integriteta, osobe sklone kriminalnim i koruptivnim radnjama, osobe sa "dupeuvlakačkim" odnosom prema svakoj novoj garnituri vlasti, dobijamo za rezultat da mi, ne da ne idemo napred sa reformama u OSI politici, nego idemo u rikverc.

Jedina organizacija u koju imamo poverenje je Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije čiji smo član i organizacije koje su članice NORBS-a, a sve iz razloga efikasnosti, transparentnosti i istinske naprednosti.

Kako ljudi reaguju na Vas? Ima li i u ovoj 2017. godini predrasuda? Da li su gore fizičke prepreke (to što ne možete npr. da koristite pisoar u javnom toaletu) ili psihičke?

Ljudi mene teško da primete. Jedino me primete ako baš dobro spuste glavu (smeh).

Da, i u 2017. godini ima predrasuda prema osobama izrazito niskog rasta, a biće ih i u 2099. godini. To je neminovnost. Međutim, naš zadatak je da što više širimo svest o osobama izrazito niskog rasta i na taj način smanjimo stereotipe...

I ovo je jedan od načina na koji se širi svest. Bitno je pričati, edukovati decu, mlade. Takođe je bitno koristiti savremena sredstva komunikacije kao što su društvene mreže, prezentovati svoje ideje, radove, dostignuća.

Što se tiče fizičkih prepreka na njih uglavnom nailazim u marketima kada nešto na polici ne mogu da dohvatim. Onda u stilu Dragutina Topića, u njegovim najboljim atletskim danima, uhvatim zalet, vinem se u visine i dohvatim željeni artikal (smeh) pod uslovom da tetkica prethodno nije oglancala pod do usijanja.

Naravno i sad se šalim.

Dreždim kao kuče ispod artikla kao i svaka druga osoba izrazito niskog rasta i čekam da neko naiđe da ga zamolim jer uglavnom u marketima ne postoje hvataljke (nešto slično kao selfi štap) uz pomoć kojih možete da skinete željeni artikal.

To sam video da kolege iz Nemačke imaju i prodaju kako bi se olakšao svakodnevni život osoba izrazito niskog rasta.

Što se tiče pisoara, i oni su problem. Zbog neprilagođene visine, mi ne možemo da koristimo većinu pisoara, mada i tu umemo da se snađemo. Uglavnom koristimo WC šolje.

Fizičke prepreke ti ne dobacuju ništa ružno, tako da su te psihičke ipak gore. Mada i njih pobeđujemo svakog novog dana - kao pisoare.

Kako na Vas reaguju devojke?

Ako ste karakterno snažni, puni samopouzdanja, ideja, istrajni, znate šta hoćete od života, onda da ste visoki kao palac nećete imati problem da pronađete adekvatnog partnera, jer ste vi tada najviši, najsnažniji čovek za tu osobu koja je prepoznala te vaše kvalitete.

Tad će se ta osoba osećati zaštićenom u vašoj blizini bez obzira na vaš, nazovimo, "hendikep".

Nedavno ste obeležili Svetski dan osoba niskog rasta. Verujete li da će doći do pomaka i da će priča o problemima i ciljevima koje imate pomoći da živite bolje?

Upravo zahvaljujući našoj proslavi Svetskog dana osoba izrazito niskog rasta - Sombor 2017, projektu koji je finansirao grad Sombor, naš rad je postao globalno vidljiv.

Zapazile su nas kolege iz Španije iz "Crecer fondacije" koje su bile u pripremi organizovanja Svetskog samita nacionalnih organizacija osoba izrazito niskog rasta i pozvale nas da budemo njihovi gosti.

Pre nedelju dana smo se vratili iz Španije puni utisaka i imali smo jedinstvenu priliku da vidimo kojim poslovima se sve bave organizacije iz sveta. Bili smo primljeni na najvišem nivou u španskom ministarstvu rada i socijalne politike, govorili smo o razvoju zajedničke strategije u 10 tačaka, imali prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća koje pomažu u svakodnevnom životu osoba izrazito niskog rasta...

Kurir.rs/Dnevno/A. Lazić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: Građani Srbije jedu pokvareno meso, suhomesnate i mlečne proizvode! Država svesno ne uništava neispravnu hranu?!

Kurir

Autor: Foto: Facebook