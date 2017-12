SKANDAL U VEZI SA KOBNOM TRANSFUZIJOM TRESE SRBIJU: Ne postoji način da se zaštitite od HIV-a!

Iako imamo iste testove koji se koriste na Zapadu, oni ipak ne reaguju ako je virus u telu od četiri do 12 nedelja



Pri transfiziji krvi niko u Srbiji, ali i celom svetu, nije 100 odsto siguran da neće dobiti virus HIV- a i hepatitisa B i C! Iako, kako stručnjaci kažu, imamo iste testove koji se koriste na zapadu, oni ipak ne reaguju ako je virus u telu od četiri do 12 nedelja! To se zove fenomen “prozora” i znači da još nisu stvorena antitela na uzročnike bolesti, a davalac može da je prenese na drugog čoveka. Srećom, jako su retki slučajevi da neko dobije zaraženu krv, kao što je to slučaj sa preminulom pacijentkinjom iz Vojvodine, koja je putem krvi dobila i HIV virus. Ona je, kako kažu nadležni, preminula od svoje osnovne bolesti, a ujedno je prvi slučaj od 1985. godine da je neko u Vojvodini dobio zaraženu krv.

foto: Profimedia

Dr Olivera Savić, pomoćnica direktora za medicinsku delatnost Instituta za transfuziju krvi Srbije, kaže za da su takvi slučajevi jako retki, a da se testiranje dobrovoljnih davalca krvi radi baš kao i svuda u svetu.

- Svaki davalac prvo popunjava upitnik, koji je uvod u davalaštvo, ali i prevencija bilo kakvog prenosa mogućih neželjenih efekata na osobu koja će da primi tu krv. On upisuje lične podatke, odgovara da li uzimao aspirine, imao hirurške intervencije ili bilo koje rizične događaje između dva davanja krvi, ako je u pitanju redovni davalac, a isto važi i za one koji prvi put dolaze.

Jako je bitno da se na pitanja odgovara savesno jer su tu prvenstveno da pomognu svojom krvlju pacijentu kome je ona neophodna - navodi dr Savić.

Prema njenim rečima, posle popunjavanja upitnika, osobi se proverava nivo hemoglobina, krvna grupa, a potom odlazi na pregled kod lekara.

foto: Foto: Beta/Miloš Miškov

- On prati odgovore iz upitnika, gleda da li postoji sveža tetovaža, rana ili ožiljak od neke intervencije. Tek posle svega toga, davalac daje krv, ali i uzorke za testiranje na HIV, hepatitis B i C i treponemu palidum, odnosno uzročnika sifilisa. Mana tih testova je što nisu aposlutno savršeni, kao što to nisu ni lekovi, niti bilo šta drugo, jer postoji takozvani fenomen “prozora”. To je period od četiri do 12 nedelja od momenta infekcije, kada je osoba inficirana, može da zarazi druge, ali nema dovoljnu količinu antitela koje mi možemo da otkrijemo ovim testovima. Zato apelujemo na davaoce da budu savesni i prijave sve što bi moglo da ugrozi pacijente - navela je ona.

(Kurir.rs/Alo)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: Građani Srbije jedu pokvareno meso, suhomesnate i mlečne proizvode! Država svesno ne uništava neispravnu hranu?!

Kurir

Autor: Kurir