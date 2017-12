MA KOLIKO VOLEO SRBIJU, NIKADA SE NEĆU VRATITI: Ovde je sve normalno, u Belgiji nemaju komplekse! Evo primera za koji bih na prošlom poslu u Srbiji dobio otkaz

Preselio sam se u Belgiju nedavno. Prvo što sam primetio je da je ovde sve normalno, nema kompleksa! Evo recimo primera za koji bih na prošlom poslu u Srbiji dobio otkaz, počinje svoju ispovest asistent koji se u potrazi za boljim životom nastanio u Belgiji, gde se i zaposlio na jednom od tamošnjih univerziteta.

foto: Youtube Printscreen

- Radim na faksu, uveče izađem sa kolegama, sretnemo neke studente kojima držimo vežbe. Sednu sa nama za sto, bude nam super provod. Kroz priču skapiram da se jedan od njih bavi sa kik-boksom kao ja i dogovorimo se da odradimo sparing...

foto: Youtube Printscreen

... Ova priča dođe do mog mentora koji me pohvali kako se super uklapam u kolektiv i da me studenti vole, jer eto provodimo slobodno vreme zajedno. Onda mi je predložio i podržao me da se takmičim za njihov univerzitet - nastavlja on svoju priču na forumu.

foto: Youtube Printscreen

- U Srbiji na faksu gde sam radio savetovano mi je da ne spominjem baš puno bavljenje kik-boksom jer je to agresivno...

foto: Youtube Printscreen

- Ma koliko god voleo Srbiju, mislim da se nikada neću vratiti nazad, jer neću da robujem ovom primitivizmu - zaključuje on.

foto: Youtube Printscreen

Međutim, njegova poslednja rečenica izazvala je najviše komentara pogotovo onih ljudi koji duže žive i rade na Zapadu, posebno u Belgiji.

Proputovao sam Evropom od Islanda do Kipra od Portugalije do Norveške. Šta da ti kažem a da te ne uvredim: nov si ne znaš...

foto: Youtube Printscreen

Poenta priče nedavno si se preselio. Šta za to vreme ti možeš da vidiš u tom vremenu i ti i bilo ko. Kad budeš živeo 5 godina tamo i suretao se sa pravim problemima javi se. A biće ih podosta, jer nijedna zemlja nije savršena pa ni Belgija

foto: Youtube Printscreen

Ne znam koji je faks, ali na većini je fakulteta za asistente više nego normalno da se nađu u istom lokalu sa svojim studentima. Čak mi je u nekoliko navrata i bilo malo bezveze jer treba to veče da gledam pijanu osobu koja ce sutra popodne da mi drži predavanje. Ali da ima ovde svega i svačega, ima. Da je preko zlatno, nije.

foto: Youtube Printscreen

Sa druge strane bilo je i onih koji ga podržavaju, pitaju kako da odu preko...

foto: Youtube Printscreen

Našao si spas, drago mi je zbog tebe

Sve više čujem ovakve priče aplicirao sam za green card lottery daj bože da me izvuku u maju 2018 pa da bezim sto dalje od primitivnog balkanskog mentaliteta

Belgija je predivna... Nisu ni oni savršeni, kao što nije nijedan narod ali mentalitet je definitivno daleko bolji. Jedva čekam da se preselim kod mog Belgijanca za stalno 😄❤

(Kurir.rs/Ispovesti/Foto: Youtube printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: HULIGAN IZ HRVATSKE PROPEVAO! Evo ko ga je angažovao za derbi i koliki novac je dobio!

Kurir

Autor: Kurir