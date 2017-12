KADA STE PIJANI? Evo koliko smete da popijete da ne biste pali na ALKO-TESTU!

Ukoliko danas idete na slavu gde ćete biti okruženi porodicom, prijateljima ali i hranom i alkoholom pročitajte koliko možete da popijete pre nego što sednete za volan i koje su kazne ako to ne ispoštujete

Na osnovu još uvek važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja (novi zakon koji će ove granice sniziti stupa na snagu oko početkom januara 2018.), ovo su mere koje smete ili ne smete da pređete kada večeras nakon slavlja sednete u kola:

Jedina sigurna varijanta koja vam neće doneti nikakvu kaznu ili dodavanje poena je da imate do 0.3 promila alkohola u krvi. Taj vozač se smatra "licem u blagom stepenu pijanstva", a sankcije slede samo profesionalnim vozačima.

Stanje "umerenog pijanstva" je kada je nivo alkohola u krvi u rasponu od 0.31 do 0.50 promila. Sledi kazna od 5.000 dinara.

Sledeći stepen alkoholisanosti po ZOBS je "srednje pijanstvo" (0.51 do 1.19 promila). Protiv vozača se u tom slučaju pokreće prekršajni postupak. Novčana kazna je od 10.000 do 20.000 din, a dobija se i šest kaznenih poena.

"Teško pijanstvo" je kada vozač u krvi ima od 1.2 do 1.6 promila alkohola. Pokreće se prekršajni postupak, kazna je od 15.000 do 30.000 dinara, dodaje se 10 kaznenih poena i sledi obavezno zadržavanje u policijskoj stanici od najmanje 12 časova.

Kod velikog broja vozača u Srbiji otkrije se na kontroli "veoma teško pijanstvo", kada je izmerena količina alkohola od 1.61 do 2.0 promila! Tada je novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara, uz 12 kaznenih poena i takođe zadržavanje vozača u policijskoj stanici najmanje 12 časova.

Stanje "potpunog pijanstva" znači da je izmerena količina alkohola veća od 2.0 promila! U tom slučaju sledi 15 dana zatvora, 14 kaznenih poena i obavezno trežnjenje uz zadržavanje vozača u policijskoj stanici 12 časova.

Ni suvozači nisu "bezbedni", jer ako se pokaže da su "cvrcnuti" više od dozvoljenog, onda vozač plaća kaznu zbog toga u iznosu od 5.000 dinara.

Biciklisti takođe nisu izuzeti iz ove računice, pa tako, u zavisnosti od promila alkohola u krvi, kazna može biti do 10.000 dinara.

Koliko smete da popijete

Kako bi izbegao kaznu, sat vremena pre sedanja za volan muškarac težak 63 kilograma ne sme da popije ni jedno piće jer sa njim ima 0,3 promila alkohola u krvi, a već sa drugim ima 0,5 promila. Kod muškaraca od 70 do 90 kilograma jedno piće očitava 0,2 promila koji se tolerišu, a dva pića pokazuju od 0,4 do 0,5 što je već prekršaj.

Kazne i pešacima

I to nije kraj, jer ukoliko niste vozač, već pijani pešak - i za to postoji kazna! Ako vas u vidno pijanom stanju zaustavi policajac na ulici, on ima pravo da vam na licu mesta uradi alkotest i "odokatvno" propiše kaznu, jer za pešake ne važi isto pravilo kada je količina alkohola u krvi u pitanju.

Tako da, lepo se provedite večeras, ali budite i pažljivi kada je unos alkohola u pitanju, ili barem vožnja nakon toga.



Ukoliko znate da ste popili više od dozvoljenog dajte volan nekome ko nije, ili se vratite taksijem.

Nije samo u pitanju novčana kazna i kazneni poeni, već život vas, vaše porodice i ljudi koji se sa vama voze.

