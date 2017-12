TAKSISTA IZ ODŽAKA POSTAO MILIONER, ODAO GA STATUS NA FB: Evo šta njegova žena kaže o loto groznici koja drma Srbiju!

Prvi put sam igrao. Gledao sam izvlačenje s kumom. On je viknuo: „Čoveče, dobio si sedmicu“, a ja mu rekoh: „Ceo život živim bez sedmice, pa ću živeti i dalje“, kaže R. J., koji tvrdi da je baš on ubo neverovatnu premiju, dok njegova supruga navodi da nema nikakvih miliona!

Stegla zima. Nije ova subota u Odžacima kao prethodne. Ljudi idu ulicom i, što bi se reklo, samo šaraju očima. I mi. Gledamo ko će da skloni pogled. E, možda je baš taj prethodne noći dobio loto premiju od 4.400.000 evra, pa bi sad da se sakrije!

Taksistina supruga LJUDI, NE ZOVITE, NEMA MILIONA

Međutim, juče se na njegovoj Fejsbuk stranici oglasila i taksistina supruga. - Ljudi, nema nikakvih miliona, nemojte me zvati. Kao da ne poznajete mog muža. U životu loto nismo ni igrali, a onome ko je zaista dobio čestitam od srca i da ih troši pametno u zdravlju i veselju!!! - navodi supruga čoveka koji tvrdi da je dobitnik loto premije.



A onda naprasno saznajemo da se milioner sam razotkrio. I to na Fejsbuku. Napisao čovek da ga sreća pogledala i da je zgrnuo silnu lovu, a onda brže-bolje izbrisao. Uplašio se ili se samo zezao... Našli smo ga. Vozi turu mini-busom za Slovačku. Tvrdi da je on zaista dobitnik, on taksista iz Odžaka. Nema šta da slavi, kaže, posao ne može da čeka. Radi kao što je radio i kad nije bio bogataš. A bogataš je bio nepunih 12 sati kada smo se počeli da dopisujemo s njim.

Misterija Radnica trafike u kojoj je uplaćen listić MOŽDA JE NEKO IZ HRVATSKE

Radnica trafike u kojoj je uplaćena dobitna kombinacija kaže da ne zna ko je dobitnik. - Prethodnih dana bilo je mnogo uplata. Ovde većinom uplaćuju starije osobe, ali pošto je premija bila ogromna, pojavilo se mnogo novih igrača na sreću. Svašta se od jutros nagađa, razna imena se pominju da bi baš oni mogli biti dobitnici. Da li se nadam da će me častiti? Kad dobiju neku veću sumu, uglavnom donesu čokoladu ili kafu. Eto, nek dovede muziku - kaže kroz smeh M. S. kod koje je uplaćena dobitna kombinacija.

U blizini Odžaka su hrvatski gradovi Vinkovci, Vukovar, Osijek, Erdut... Suma je bila veoma privlačna, pa se spekuliše da su mnogi odatle prelazili Dunav i uplaćivali loto u Srbiji. - Nije sigurno da je dobitnik iz Odžaka. Moguće je i da je neko iz Hrvatske. Nije im daleko da dođu, a veliki je novac u pitanju bio. Sad su božićni praznici, pa ima i dosta ljudi koji rade u inostranstvu.

- Sedeo sam s kumom kada je bilo izvlačenje. Prvi put u svom životu sam uplatio loto. Nisam ništa očekivao. Kad su me izvukli, nije bilo nikakve posebne reakcije. Kum me je gurnuo i viknuo: „Alo, čoveče, dobio si ‚sedmicu‘, bre!“ Ja sam mu samo rekao: „Kume, to meni nije potrebno. Ceo život živim bez ‚sedmice‘, pa ću živeti i dalje.“ Odmah sam ujutru nastavio da radim posao koji volim, jer se ne osećam kao nikakav milioner, to je čista sreća - priča R. J., koji još jednom ističe da je baš njegova uplatna kombinacija izvučena u petak uveče.

stanovnici odžaka / svi bi da saznaju ko je postao bogataš preko noći



Kaže da želi da nastavi da uživa u svojoj porodici, a ne u novcu.

- Da mogu tim parama da kupim novi život, vratio bih oca, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći. A pošto to ne može, onda mi novac nije ni potreban - dodaje veoma ozbiljan, uz opasku da će milione dati u humanitarne svrhe.





Nebojša Dabižljević LAŽU DA SAM JA DOBITNIK, STRAHUJEM ZA SVOJ ŽIVOT Nakon što se u Odžacima proširila priča da je srećni dobitnik Nebojša Dabižljević, on u razgovoru za Kurir kaže da je uplašen za svoju bezbednost. - Neko je pustio buvu da sam ja dobio „sedmicu“ na lotou. Cela opština bruji o tome, a ja sam danas išao u policiju da se požalim na to i da prijavim. Ljudi me zovu, šalju poruke, zaustavljaju me na ulici da čestitaju, a ja ne mogu da dokažem da nisam ja dobio milione. Nikad nisam u životu igrao loto! - uznemiren je Nebojša. - Plašim se, mogu mi napraviti problem. U strahu sam da sutra izađem na ulicu, da me neko ne napadne, kidnapuje, a možda moji nemaju ni 1.000 dinara da me izvuku. Ko je prvi pomenuo moje ime, ne znam, ali ozbiljan problem mi mogu napraviti. Ne mogu da se smirim!



Bogdan Drekić, penzioner ZNAO SAM KO JE, AL’ SAM ZABORAVIO

Penzioner Bogdan Drekić (74) kaže da se priča po Odžacima da je sedmicu ubo jedan siromašni meštanin. - To je sreća za Odžake, ponosni smo svi. Priča se naveliko, čuo sam u prodavnici da je dobio jedan Odžačanin, pominje se jedno ime, al‘ ja sam mator, pa sam zaboravio. Kažu da je siromašan, tako da je od velikog značaja to što je dobio „sedmicu“. Kažu i da je bilo veselje u nekom kafiću, al‘ ne znam u kom. I to sam zaboravio. Rekli mi jutros kad sam bio na pijaci.



Nikola Spasić, konobar DOBITNIK JE ONAJ KO KUPI „KOKA-KOLU“ OD DVA LITRA

U Odžacima se kao dobitnik, pored taksiste, pominje i Nebojša Dabižljević. - Nisu ni jedan ni drugi. To su lokalne šaljivdžije. Neša je rekao da će tužiti svakog ko priča da je on dobitnik. Mislim da će dobitnik to dobro da krije, ne verujem da će reći. Ovde se meštani šale da je onaj ko prvi bude kupio „koka-kolu“ od dve litre dobio sedmicu na lotou - kaže Nikola Spasić, koji radi u kafiću u blizini mesta gde je uplaćen dobitni listić.

Kurir / S. STOJANOVIĆ - M. BRANKOVIĆ

