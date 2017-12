DRŽAVNE VILE VRAĆENE DIPOSU: Prodavali luksuzne kuće na najboljim lokacijama i pod sumnjivim okolnostima!

Vile koje su u vlasništvu države oduzete su na sednici Vlade, održanoj pre dva dana, Republičkoj direkciji za imovinu i ponovo vraćene u fond Društva za iznajmljivanje nekretnina "Dipos".

Tako je Direkcija samo godinu dana raspolagala vilama, a ovaj posao joj je oduzet, kako tvrdi naš dobro upućen izvor, zbog nedomaćinskog ponašanja rukovodstva i direktora Jovana Vorkapića, ali i sumnji da su objekti, a naročito luksuzni i na povoljnim lokacijama, prodavani u korist zainteresovanih kupaca a na štetu države.

U posed "Diposa" je, prema našim saznanjima, vraćeno oko 122 objekta.

"Zaključkom koji je usvojen na Vladi, Direkcija za imovinu je dužna da u roku od 15 dana vrati svu dokumentaciju vezanu za objekte i ključeve nekretnina. Naravno, sredstva koja će stizati na ime zakupa biće preneta "Diposu", a zaključak se ne odnosi na vile koje su već prodate. Pitanje je i kako će se ova odluka odraziti na rukovodstvo, jer je zbog dosadašnjih poteza upitan ostanak na funkciji Vorkapića", kaže naš izvor.

Državne vile oduzete su "Diposu" u novembru prošle godine, i to 149 objekata, i predate u ruke Direkcije za imovinu. Prodato je 17 luksuznih objekata, i to, kako navode naši izvori, pod spornim okolnostima.

"Na spisku su bile vile u Diplomatskoj koloniji, kao i ulicama Beogradskog bataljona i Čakorskoj. Očekivalo se da imovina bude prodavana po tržišnim uslovima i potpuno transparentno, ali se to nije desilo. Vile su prodavane daleko od očiju javnosti, na sumnjivim tenderima, a sumnja se da su davane insajderske informacije zainteresovanim kupcima. Iako su ponude bile tajne, sumnja se da su pojedini kupci imali informacije ko koliko novca nudi za određene objekte. Pri tom, zakupcima koji su imali ugovor na nekoliko godina nije ponuđena mogućnost otkupa, a neki od njih uložili su znatna sredstva u održavanje. Sem toga, posao Direkcije je i evidencija i uknjižba svojine, ali ni to nisu radili", kaže naš izvor.

I nedomaćinsko ponašanje može da se stavi kao propust direktora Vorkapića.

"Računi nisu slati na vreme, što je dovelo do toga i da zakupci ne plaćaju obaveze. I održavanje objekata nije bilo na dobrom nivou, što je sve bilo obaveza Direkcije", dodaje naš sagovornik.

Inače, čim je Direkcija preuzela vile, u medijima su se pojavili natpisi o sumnjivim tenderima. Odmah je, krajem prošle godine, raspisan tender kojim je dato samo sedam dana za dostavljanje dokumentacije i uplatu depozita.

Zbog toga se i spekulisalo da je tender raspisan zarad interesa uticajnih pojedinaca sa dubokim džepom.

Ni direktor Direkcije Jovan Vorkapić, ali ni "Diposa" Đoko Krivokapić nisu odgovarali na pozive novinara.

Cena kvadrata od 1.113 do 1.558 evra

Državne vile su prodavane po ceni od 1.558 evra po kvadratu, i to luksuzni stanovi od 163 do 202 kvadrata. Cenu je određivala Poreska uprava, praksa je da procenu vrednosti objekata koje prodaje država radi Poreska uprava i to uzimajući prosečnu prodajnu vrednost u tom delu grada, bez obaveze da izađe na teren. Socijalni stanovi su prodavani po početnoj ceni od 1.113 evra.

