SELAKOVIĆ: Amfilohije se bavi vradžbinama, dva puta je držao opelo živom Vučiću

BEOGRAD - Generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković izjavio je danas, komentarišući navode mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija koji je izrazio bojazan da politika predsednika Srbije "vodi izdaji Kosova i Metohije", da je reč o čoveku "koji je živom Vučiću dvaput održao opelo".

"Šta da očekujete. Nije osudio Vučića na osnovu nečega što je on učinio, on se bavi vradžbinama. Govorio je o neizvesnim stvarima," rekao je Selaković za RTS i dodao da to nije duh srpskog pravoslavlja.

"Kao što nije želeo da se dodvorava ni beogradskoj čaršiji, ni onima koji su svojim lopovlucima Beograd uvalili u dugove i ojadili ga, na isti takav način predsednik nije hteo svojevremeno da se dodvorava ni Amfilohiju Radoviću", istakao je Selaković.

Dodaje da postoji istorija, od Slobodan Miloševića, preko Mila Đukanovića i "Amfilohijeve politike zatezanja i postepenog popuštanja, i posle toga sve manjeg broja Srba i u Crnoj Gori" a s druge strane je politika Aleksandra Vučića koja dovodi do povećanja broja Srba na KiM.

Istakao je da Vučić neće nastaviti politiku "dodvoravanja Amfilohiju Radoviću, Grigoriju, i sličnima".

"Nadam se da će nastaviti politiku koja je dala doprinos i pomoć države izgradnji Hrama Svetog Save", rekao je Selaković.

Kada je reč o dijalogu o Kosovu i Metohiji, Selaković kaže da će biti nastavljen tokom januara i da će radna grupa izaći sa svojim planom narednih aktivnosti.

Ističe da je važno da se razgovara na različitim forumima, da ljudi imaju pravo na mišljenje a da to nisu samo političari, jer je KiM mnogo više od političkog pitanja.

Selaković je rekao da je Nacrt zajedničke deklaracije Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda je završen i da je deklaracija na neki način spremna za potpisivanje i usvajanje. Reč je o pravno-političkom aktu koji bi Srbima trebalo da omogući zaštitu obeležja i identiteta, da obezbedi aktivnosti na očuvanju srpskog jezika i pisma.

Selaković kaže da je ranije deklaracija bila najavljena do Nove godine, ali da nekada nije moguće držati se fiksnih datuma. Nada se i da deklaracija neće biti samo mrtvo slovo na papiru.

