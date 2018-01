OSTALE USKRAĆENE ZA 10 ODSTO VIŠU ZARADU: Za trudnice i porodilje nema povišice!

Zaposleni u javnom sektoru s nestrpljenjem su čekali 2018. jer su im od prvog januara plate povećane za pet do deset odsto. Međutim, ovo se, nažalost, ne odnosi na trudnice i porodilje, koje neće dobiti uvećanje zarada!



Za sve su „krivi“ Zakon o radu, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji nalažu da se trudnici isplaćuje 100 odsto zarade koju je u proseku primala u poslednja tri meseca dok je radila.

Plan Milan Krkobabić poručio PENZIONI SISTEM MORA DA SE MENJA

Ministar bez portfelja Milan Krkobabić smatra da je Srbiji potrebna kompletna revizija penzijskog sistema i ocenio da je to najvažnije političko pitanje. - Danas imamo korporacije koje su intenzivno efikasne, tehnološki razvijene, koje angažuju malo rada, a stvaraju izuzetno veliki profit. Potrebno nam je rešenja za ljude koji u tom procesu ostaju bez posla, ko će podneti taj trošak. Imate podatak da u Francuskoj auto-industriji robotizovani skelet koji se uvozi iz Kine košta 30.000 dolara, a trošak zaposlenog za petogodišnji period je 250.000 evra - naveo je Milan Krkobabić.



Porodilji se isplaćuje zarada koju je u proseku primala poslednjih 12 meseci pre odlaska na bolovanje. U te proseke sada ne ulazi uvećanje plate za deset ili pet odsto.



Iako ovi zakoni u mnogo slučajeva štite žene koje se odluče da postanu majke od mogućih sankcija poslodavaca, sindikati traže da u ovom slučaju država preduzme korake kako jedna od najranjivijih društvenih grupa ne bi ostala bez zasluženog novca.

- Početak svakog problema u zemlji Srbiji je natalitet. Sve nas je manje, a sada ispada da najmanje vodimo računa o majkama te dece! Zbog Zakona o radu buduće i novopečene majke ostaće bez uvećanja zarada od 10 odsto, a to nije pošteno! Svaka žena koja se uopšte danas u Srbiji odluči da ima dete je majka hrabrost. Ako ih ovako tretiramo sada, kako će žene da se odluče da rađaju i drugi put? Predlažemo da Ministarstvo prosvete ponese inicijativu da lokalne samouprave povedu više brige o mladim majkama i da se ovaj problem nekako reši putem drugih subvencija - kaže Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Sličnog mišljenja je i Policijski sindikat Srbije.

- Molimo resornog ministra da pronađe modalitet kako bi zaposlene u MUP bile suštinski zaštićene u duhu Zakona o finansijskoj pomoći porodicama s decom, to jest da se pronađe način da se i tim kolegama isplati novčana razlika u iznosu od 10 odsto od plata. S obzirom na to da se sredstva za to već nalaze u budžetu, jedna od mogućnosti može biti uplata jednokratne novčane pomoći - napisao je Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata.



U Ministarstvu rada nisu mogli da nam spreme odgovore do zaključenja ovog broja, ali su obećali da će to uraditi danas.



Na udaru KO SVE OSTAJE BEZ VEĆE PLATE

Bez uvećanja plate od 10 odsto ostaju trudnice i porodilje zaposlene u prosveti, zdravstvu, socijalnim službama, policiji, vojsci, službama bezbednosti, sudovima, tužilaštvu, kulturi, nauci i poreskoj upravi. Bez povišice od pet odsto ostaju zaposlene u administraciji, stručnim službama ministarstava i u Skupštini Srbije.



KOLIKO NOVCA GUBE MESEČNO



medicinska sestra 3.500 dinara*

doktorka opšte prakse 6.000 dinara

doktorka specijalista 7.500-8.000 dinara

profesorka 4.500-5.000 dinara

socijalna radnica 4.731 dinar

carinica 1.600 dinara

inspektorka 5.360 dinara

pripadnica Vojske Srbije 3.560 dinara

referentkinja 1.623 dinara

* suma na osnovu prosečne plate

