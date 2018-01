ATAK NA IMOVINU SPC: Hoće Ostrog da otmu od vernika

Grupa građana iz Crne Gore pokrenula je inicijativu za prisvajanje manastira Ostrog i ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve nad ovom svetinjom.



Ovaj besmislen zahtev, kako su ga okarakterisali verski analitičari, podneli su sledbenici kanonski nepriznate crnogorske pravoslavne crkve, a u javnosti se spekuliše da im je glavni motiv novac koji manastir Ostrog dobija od hodočasnika i priložnika.



Obične budalaštine



Velibor Džomić, protojerej-stavrofor Mitropolije crnogorsko-primorske SPC, kaže da su zahtevi za otimanje imovine neutemeljeni i da je ovo samo jedna u nizu njihovih glupih inicijativa.

- To su najobičnije budalaštine. Pravo svojine nije medijska niti peticionarska, nego pravna kategorija i zna se kako se pravo svojine stiče, a kako se gubi. To su tipovi koji ni u vlastitim kućama nemaju podršku za to za šta se zalažu, ali ovakvim glupim idejama pokušavaju da skrenu medijsku pažnju na sebe. Tome ne treba pridavati nikakvu pažnju. Reč je o sledbenicima pseudoreligiozne grupacije raščinjenog Miraša Dedeića, koja može da postoji samo u medijima i u virutelnom svetu, a nikakvo utemeljenje među pravoslavnim vernicima nema - izričit je Džomić, koji je i koordinator pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske.

foto: Marina Lopičić



Mnogi bi hteli svetinju



Verski analitičar Draško Đenović kaže da se ovakvi zahtevi javljaju otkad je Crna Gora postala samostalna država i želela bi da ima svoju crkvu.

- Ostrog bi uzeli svi, pa i da ga ponudite Jehovinim svedocima, ni oni ga ne bi odbili. Manastir Ostrog živi od monaštva i vernika, hajde da vidimo kolika bi poseta bila da je u sastavu Crne Gore, i ono što imaju nije toliko posećeno. Uzrok ovog bunta je to što su oni mala verska zajednica, marginalizovana, i kako drugačije da skrenu pažnju na sebe nego u medijima i ovakvim zahtevima - kaže Đenović.

foto: Zorana Jevtić



Profesor Kalezić NEMAJU PRAVO

Profesor na Bogoslovskom fakultetu, protojerej-stavrofor dr Dimitrije Kalezić, kaže da je njihov zahtev najobičnija improvizacija i da su totalni antiteisti. - Obično lupetanje. Totalno neosnovano, zahtev na koji nemaju pravo i ne mogu ni da ga realizuju. Njima u stvari nije ni stalo do toga, oni su ateisti, odnosno oni su antiteisti, protiv Boga. Trebalo bi da im odgovori neki sud, ali su bez adrese, a i bolje bi im bilo da im ne odgovara - kaže profesor Kalezić.



ČINJENICE



- Manastir Ostrog pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nalazi se u blizini Nikšića i smešten je uz skoro vertikalnu liticu, visoko na planini Ostroška greda u Crnoj Gori



- Posvećen je Svetom Vasiliju Ostroškom, čudotvorcu čije telo počiva u kovčegu u pećinskoj crkvi manastira



- Glavnu manastirsku vrednost predstavljaju pećinske crkvice



- Manastir Ostrog samo u toku letnjih meseci obiđe između 250.000 i 300.000 vernika, što ga svrstava u najveće pravoslavno svetilište



- Brojna čuda se vezuju za manastir Ostrog, a mnoštvo vernika će posvedočiti da su ljudi ozdravili na Ostrogu

Kurir / S. Slamnig

Foto: Shutterstock, Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Foto: Shutterstock , Foto: Zorana Jevtić , Foto: Marina Lopičić