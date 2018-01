UNS: Ispitati navode o pretnjama Čedomira Jovanovića novinaru Kurira Bobanu Karoviću!

Udruženje novinara Srbije traži da nadležni ispitaju sve okolnosti slučaja koji je danas policiji prijavio novinar "Kurira" Boban Karović. Kako je Karović rekao UNS-u, predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović pretio mu je juče telefonom, nezadovoljan zbog teksta koji je u ponedeljak objavljen u „Kuriru“, a u kojem Mihajlo Ulemek, stric Milorada Ulemeka, govori o tome da je Jovanović posećivao kuću u Šilerovoj ulici, gde su se okupljali pripadnici „Zemunskog klana“.

„Nakon navoda izvora da je Jovanović posećivao ovu kuću poslao sam mu sms-om pitanja da to prokomentariše, ali mi on nije odgovorio. Zvao me je sinoć i prvo rekao da ima informacije i da mu dam adresu da pošalje nekog po mene. Na moju konstataciju da nije toliko hitno i da se možemo čuti sutra, on je počeo da preti“, rekao je Karović.

Kako dodaje, Jovanović mu je pretio da će ga „polomiti“ i vikao – „koga ti citiraš danas“ i „kakav ti je ovo tekst za sutra“.

„Rekao je i da ću mu platiti za sve u prethodnih 15 godina, kao i da sam dobio novac da pišem te stvari. Nije zvučalo nimalo bezazleno i prijavio sam pretnje policiji. Naročito me plaši što je hteo da dobije moju adresu“, rekao je UNS-u Karović.

Čedomir Jovanović danas nije odgovarao na pozive UNS-a.

UNS podseća da je Krivičnim zakonikom propisano da je za ugrožavanje sigurnosti pretnjom osobama koje obavljaju posao od javnog značaja informisanjem zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

UNS ističe da svako ima pravo da bude nezadovoljan radom novinara i da se zbog toga može obratiti nadležnim regulatornim i samoregulatornim telima, kao i sudskim organima, ali da mora poštovati dostojanstvo novinara i njihovo pravo da svoj posao obavljaju u skladu sa javnim interesom.

