IZLOŽBA O GENOCIDU NAD SRBIMA U JASENOVCU Dačić: Nisu uspeli da zaustave istinu!

Velika srpsko-jevrejska izložba „Jasenovac - pravo na nezaborav“ otvorena je juče u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, uprkos protivljenju Hrvatske da ceo svet vidi dokaze o strašnim zločinima ovog logora smrti tokom Drugog svetskog rata.



Izložbu je otvorio Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, a zvanični Zagreb je od opstrukcija odustao kada je generalni sekretar UN Antonio Guteres odobrio postavku.

- Hrvati su se bunili, zvali su sve, ali ja sam kontaktirao sa generalnim sekretarom Guterasom i on je lično odobrio izložbu. Ustaše su ubile 91 člana porodice Nikole Tesle, to Hrvati ne žele da se čuje u Njujorku, ali i milion drugih pojedinosti. Ovo je prvi put za 73 godine da se ovakva izložba održava. Nisu uspeli da me spreče! - rekao je srpski šef diplomatije Ivica Dačić za Kurir, neposredno pre otvaranja izložbe.



Glavni cilj izložbe je negovanje kulture sećanja na srpske, jevrejske, romske i antifašističke žrtve Holokausta i genocida u Jasenovcu, jednom od najbrutalnijih i najozloglašenijih od ukupno osam logora za istrebljenje u Drugom svetskom ratu, u koji su upućivani ne samo muškarci već i žene i deca.

- Hrvatska je zaboravila da je negiranje ili minimalizovanje Holokausta teška krivica u očima mnogih zemalja EU. Naravno da ima mnogo suprotstavljenih stavova o broju žrtava u Jasenovcu. Ali i najmanja hrvatska procena ga čini jednim od najvećih logora smrti u Evropi! Strašne su uspomene na Jasenovac, ali svi svetski političari treba da vide svedočanstva o tim zločinima - rekao je juče istoričar Predrag Marković .



Milan Koljanin, istoričar, kaže da je ova izložba izuzetno važna za upoznavanje međunarodne zajednice sa jednim, za njih, malo poznatim poglavljem Drugog svetskog rata.

- Jasenovac je bio jedni logor smrti van nacističkog sistema, a NDH jedina država koja je sama najvećim delom sprovela uništenje Jevreja. Jasenovac nikad nije oslobođen, već je samo napušten, a samo je jedan od 320 stratišta i kraških jama u NDH u kojima su masakrirani živi ljudi. Jasenovac je simbol stradanja i masovnog uništenja Srba, Jevreja i Roma u NDH - kazao je Koljanin.



Svedoci ustaških zločina PREŽIVELI LOGORAŠI

Izložba „Jasenovac - pravo na nezaborav“ otvara se povodom obeležavanja Međunarodnog dana Holokausta. Specijalni gosti na otvaranju izložbe bili su deca logoraši. Jelena Buhac Radojčić, Smilja Tišma i Gojko Rončević Mraović su iz Srbije, dok iz Njujorka bili Eva Kostabel Dojč i David Alkalaj, koji su preživeli logore.

