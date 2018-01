U SRBIJI 100.000 TONA KANCEROGENOG OTPADA Ministar: Ugroženo zdravlje cele nacije

Srbija je zatrpana tonama kancerogenog i toksičnog otpada koji ugrožava zdravlje cele nacije!



U poslednje vreme sve češće smo svedoci da se diljem zemlje otkrivaju skladišta s opasnim materijama. Prave ekološke bombe su nedavno pronađene na tri lokacije u okolini Obrenovca, a Zoran Marković, vlasnik firme „Nitor trans“ je uhapšen.



Prijavljujte bahate



Pre tri dana se iza rešetaka našao i Jovica Stepanov, vlasnik preduzeća „Step trans“, koji je zakupio prostor bivše fabrike Hemijske industrije Novi Sad, u kojoj je pronađeno više od 1.000 tona mogućeg toksičnog otpada. Sve ovo veoma zabrinjava, a zebnju građana deli i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. On je upravo o ovoj problematici govorio gostujući u emisiji „Da se ne lažemo“ autora Ratka Femića u video produkciji „Adrija medija grupe“.

- Verujući da u Srbiji ima opasnog otpada koji nije zbrinut na odgovarajući način, zamolili smo i BIA da se pozabavi time. Verujem da su podaci da u Srbiji ima oko 100.000 tona opasnog otpada tačni. Država radi na tome da se pronađe taj otpad i da se odgovorni kazne. Mislim da smo na dobrom putu da otkrijemo te lokacije i da u ovoj državi svi počnu da shvataju da je to upravo najveći zločin zločin prema prirodi i prema zdravlju stanovništva. Pitanje ekološke bezbednosti je pitanje zdravlja čitave nacije i budućnosti - naglasio je Goran Trivan.

Dr Danica Grujičić

OSTAVLJA VELIKE POSLEDICE



Dr Danica Grujičić, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, kaže za Kurir da je zdrava životna sredina 60 odsto zdravlja, a da odlaganje opasnog otpada može da ostavi velike posledice:

- Postoji, recimo, kancerogeni otpad koji ide u vazduh i deluje u trenutku, a imate one koji prodiru i do vode i prave velika oštećenja. Nažalost, mi nismo vaspitani ni naučeni da poštujemo životnu sredinu i da je čuvamo. To pod hitno mora da se promeni!