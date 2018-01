FEBRUAR DONOSI HLADNI TALAS U SRBIJU: Evo kada će padati sneg a koliko će biti ledenih dana!

U Srbiji će u sredu i četvrtak biti pretežno sunčano i toplo. U četvrtak posle podne na severozapadu a uveče i u ostalim krajevima predviđa se naoblačenje, u toku noći kiša, u planinama sneg.

U petak će biti oblačno i hladnije s kišom, u planinama sa snegom, a uveče delimićno razvedravanje. U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.



U februaru će se smenjivati hladni i topliji dani, a mogu se očekivati tri ledena dana i pet dana sa snežnim pokrivačem.

Prema prognozi Nacionalnog centra za klimatske promene Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u februaru će srednja maksimalna temperatura biti u intervalu od 8 do 12 stepeni celzijusa, a na planinama od 1 do 5 stepeni.

Očekuje se da će u nižim predelima biti od 7 do 13 mraznih dana, a u brdsko-planinskim krajevima od 18 do 25 takvih dana. Za mrazne dane se podrazumevaju oni u kojima je minimalna temperatura vazduha niža od nula stepeni.

Prognozira se da će broj ledenih dana, kada temperatura ni tokom dana neće biti iznad nule, u nižim predelima biti do tri, a na planinama od 7 do 14 dana.

- Prvi dani februara počeće hladnijim talasom. U petak možemo na kratko da očekujemo i sneg. Nakon toga opet možemo očekivati toplije vreme, ali već sledeća prilika za sneg i kišu imamo u drugoj nedelji februara, tačnije od 9. do 11. februara - rekao je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nedeljko Todorović.

Tokom februara se prognozira prosečna količina padavina u većem delu zemlje. Prognozira se da će srednja februarska količina padavina u nižim predelima biti do 50 milimetara, a na planinama do 80 milimetara.

Očekuje se da broj dana sa padavinama bude u intervalu od 9 do 13, a u brdsko-planinskim krajevima do 17, dok će broj dana sa snežnim pokrivačem u nižim predelima biti do pet, a na planinama od 18 do 23 dana.

- Vreme će biti slično kao i u januaru. Imaćemo i toplo vreme i zahlađenje, kao i sneg nekoliko dana. Temperatura će biti oko proseka za februar - kazao je Todorović

