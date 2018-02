NAOBLAČENJE DONOSI I POVRATAK ZIME: Na snazi žuti meteoalarm zbog snažnog vetra, a evo i kakvo nam vreme stiže za vikend

U Srbiiji danas sutra biti umereno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

foto: Beta/Dragan Gojić

Više padavina u toku noći očekuje se na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. Duvaće umeren i jak, južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar, ponegde sa olujnim udarima.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od -2 do 10 C, najviša od 10 do 17 C, u Timočkoj Krajini hladnije, od 5 do 7 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Republički hidrometeorološki zavod označio je danas Banat i jugozapadnu Srbiju kao područja na kojima važi žuti meteoalarm, zbog jakog vetra koji se tamo očekuje tokom dana. Za Banat se prognoziraju udari vetra od 60 kilometara na sat, a za jugozapad Srbije i do 85 km na sat.

foto: EPA

U Beogradu će biti umereno oblačno, toplo, vetrovito i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 9, najviša oko 16 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema prognozi za narednih sedam dana, jače naoblačenje sa kišom sa severa i zapada Srbije u subotu će se tokom dana proširiti na ostale krajeve.

Na visokim planinama sneg. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar sa olujnim udarima, tokom dana u skretanju na severozapadni. Uveče i u toku noći uz pad temperature kiša će ponegde preći u sneg i u nižim predelima.

foto: Nebojša Mandić

U nedelju postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. U ponedeljak umereno oblačno i suvo. U utorak i sredu oblačno s kišom, na planinama sa snegom, u košavskom području vetrovito. U četvrtak suvo uz delimično razvedravanje.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Dragan Gojić)

