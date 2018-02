OVA KIŠA NEĆE DUGO, PETAK VEĆ SUNČAN: Danas tmurno, na severu hladnije, a na jugu i do 12 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak, na planinama umeren jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena C, najviša od 4 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će posle podne temepratura biti u padu.

U Beogradu će vreme biti pretežno oblačno, hladnije, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni. Najniža temperatura oko 3 stepena, najviša oko 6.

U petak vreme u Srbiji će biti bez padavina uz delimično razvedravanje. U subotu pre podne na jugu, a do kraja dana i u centralnim krajevima naoblačenje sa kisom, na planinama sa snegom. Na severu suvo.

U nedelju oblačno, hladno, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, u nižim predelima sa susnežicom i snegom.

Naredne sedmice umereno do potpuno oblačno, u ponedeljak u većini mesta suvo, a zatim do kraja perioda mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

