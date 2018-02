(VIDEO) ANA SOFRENOVIĆ SE OPROSTILA OD VELIKOG GLOGOVCA: On je bio fascinantna i jaka ličnost! To ga je izdvajalo od drugih!

Smrt velikog glumca Nebojše Glogovca u 48 godini života posle teške bolesti potresla je celu Srbiju. Brojne kolege se danas sa velikom tugom opraštaju od njega.

Glumica Ana Sofrenović (45) koja je pre 8 godina sa njim glumila u filmu "Nebeska ulica" režiji Ljubiše Samardžića gostovala je u jednoj emisiji i ispričala iz njenog ugla po čemu se Glogovac izdvajao od drugih kolega.

Ona otkriva kako je Glogovac već u studentskim danima ostavio veliki utisak na nju.

foto: Nemanja Pančić

"Ja sam ga prvi put gledala na sceni na trećoj godini njegove klase i već mi je bio tada fascinantan, bio je izuzetan odličan komičar. On je počeo vrlo zreo otpočetka, s koliko snage neko ko nije tada igrao na filmu uspeo da prenese je meni bilo fascinantno. Mislim da je to zato što je bio izuzetno jaka ličnost i to ga je po mom mišljenju izdvajao od drugih".

O saradnji sa njim u filmu "Nebeska udica" ima samo reči hvale i to će joj ostati urezano u sećanje.

"Naša saradnja je bila fascinantna. Oboje smo u filmu bili mladi roditelji. Puno nekih stvari nas izdvaja, to je bio verovatno jedan od naših najtežih projekata u kome smo oboje bili i jedna od najpotresnijih priča. On je bio jako dobar partner, kolega, izuzetno otvoren za razgovor i saradnju".

Ona ističe da je on bio zadužen za sjajnu atmosferu među glumcima na setu.

"On je bio vedar čovek koji je umeo da napravi dobru atmosferu, pritom izuzetno šarmantan. Vodio je računa da na snimanju bude razigrana atmosfera. Igrao je basket sa društvom iz kraja, cilj mu je bio da pokaže taj njegov zdrav i veseo duh koji ga je krasio".

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs, Foto: Dragan Kadić, Nemanja Pančić

