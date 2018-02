DRAMATIČNE OPTUŽBE SUPRUGE SRPSKE ROK ZVEZDE! ŽENA PEVAČA KRISTALA TVRDI: Stavljao mi je nož pod grlo, terao me da gladujem, izbacivao na hladnoću...

Terao me je da gladujem, izbacivao me iz kreveta na hladnoću, pa sam morala da sebe nazivam najgorim imenima da bi me pustio u kuću, priča Milena Gvozden

Stavljao mi je nož pod grlo i vitlao njime prema meni. Govorio je: „Bojiš li se? Kakav je osećaj? Ti misliš da se zezam. Ovo će te čekati svaki dan. Spavaj s jednim okom otvorenim!“



Ove jezive pretnje, tvrdi Milena Gvozden, uputio joj je suprug Dejan, pevač grupe Kristali. Napustila ga je prošlog aprila, otišla u Novi Sad i, kaže, mesecima bezuspešno pokušava da se razvede, jer joj on to ne dozvoljava. Ističe da je za godinu i po koliko je provela u braku trpela fizičko, psihičko i ekonomsko nasilje. Nije smela da prijavi policiji jer se, kaže, plašila šta će se desiti kad policajci odu.

foto: Slađana Stojanović



Zlostavljanje



- Fizički sam zlostavljanja u svakom smislu - od zavrtanja ruku do iščašenja ramena. Bilo je strašno. Bez ikakvog povoda - kaže Milena.



Počeo je sa uvredama, a onda je malo-pomalo, kako Milena priča, nastajao pakao.

- U najgorem stadijumu sam postala biljka - nisam reagovala ni na šta, bilo mi je važno samo da, kad ustanem ujutru, očistim kuću, da spremim nešto da ima za jelo kad se vrati s posla, da pazim da ne vidi negde neku mrvu, dlaku, fleku. Od sitnice napravi haos. Isfrustriran je. Terao me je da gladujem zbog njegovih paranoja. Nikakav razgovor s njim nije pomagao. Bukvalno je postajao životinja. Pretio mi je komšijama: „Znaš, ništa ja tebi neću uraditi. Ima ovih koji to rade za hiljadu do četiri hiljade dinara. Pazi se!“ Bila sam mnogo uplašena.



NEGIRA Dejan Gvozden tvrdi da je brinuo o njoj ONA SVE IZMIŠLJA, IMAM PORUKE U KOJIMA MI PRETI Dejan Gvozden tvrdi za Kurir da suprugu Milenu nije zlostavljao i da nije istina da je odbijao da joj da razvod. - Razvod smo odložili zato što je ona bila zdravstveno osigurana preko mene do decembra, a ja sam znao da joj to treba. Nedavno sam dobio otkaz. Sada smo oboje registrovani kao nezaposleni i dobijamo zdravstveno od države godinu dana. Pre nekoliko dana poslao sam joj sva potrebna dokumenta za razvod braka - objašnjava Gvozden. foto: Dragana Udovičić

On negira da joj je stavljao nož pod grlo i pretio: - Ona hoće da baci ljagu na mene, a ljudi koji me poznaju znaju da to što ona priča nije istina. Nisam je zlostavljao, to su njene izmišljotine. Ona je malo... Ne znam kako da vam objasnim... Ima previše besa u sebi. Nisam pretpostavljao da ga ima toliko, ali evo sad vidim da ima. Imam i ja poruke koje mi je ona slala i u kojima mi je pretila.



Ne da mi razvod



Kaže da nije imala gde da ode jer su joj roditelji umrli.

- To je iskorišćavao. Morala sam svaki dan da mu ponavljam kako me je on spasao u životu, da mu se zahvaljujem što ne plaćam kiriju i što ponekad imam da jedem... Najgore mi je bilo kad me je zimi izbacivao iz kreveta napolje, na minus, u majici. Onda sam morala da ga molim da me pusti unutra, a on kaže da to nije iskreno, pa sam morala da sebe nazivam najgorim imenima.



Advokat joj je rekao, priča nam, da je ovo što je trpela teško zlostavljanje.

- Odlučila sam da progovorim zato što ne dobijam razvod. Ne znam zašto ne želi da se razvede. Poenta moje ispovesti je demistifikacija stereotipa zlostavljača koji vlada u našem narodu da je on prost čovek koji psuje, koji je neprijatan. Sigurna sam da je samo 10 posto takvih, a 90 posto su ugledni ljudi, javne ličnosti. Zamislite posledice kad bi njihove supruge, deca, devojke progovorile.



Skener supruga GLUMI DOBRICU, A OVAMO JE ZLO

Milena kaže da je Dejan stvorio lažnu sliku o sebi u javnosti: - On je čovek koji ulaže velike napore da svi, apsolutno svi, misle da je divan, miran, kulturan, prijatan. On je i za mene na početku bio najsavršeniji, najdivniji, najmiliji na svetu. I verujem da to misle svi koji ga poznaju. Ali ja sam se uverila, a verujem i žene koje su bile s njim, da je nešto potpuno drugo. Kad sam nekim bliskim prijateljima rekla da me je zlostavljao, oni su me pogledali: „Nemoj da lažeš. Onaj divni Dejan. Nemoguće“.



Kurir / Slađana Stojanović

Foto: Dragana Udovičić, Slađana Stojanović

Kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić , Foto: Slađana Stojanović