ŠTA SU SAKRILI?! TESLIN INTERVJU OD 2 SATA UNIŠTEN PRE NEGO ŠTO JE OBJAVLJEN: Naš najveći stručnjak za Teslu izneo šokantne tvrdnje!

Velimir Abramović, filozof i naš najbolji poznavalac dela Nikole Tesle kaže da nigde na svetu ne postoji dostupan tonski zapis Teslinog glasa iako je, kako kaže, sniman mnogo puta.

- Zanimljivo je da nema nigde snimljene Tesline reči, a sniman je o-ho-ho... Slavko Vorkapić je snimao Teslu, to je sve nestalo. Slavko je bio osnivač škole za montažu u Holivudu i radio je za “Paramaunt”. Ovde je u Morava filmu 1961. držao predavanje. Profesor Marko Babac rekao mi je da je razgovarao s njim o Tesli. Vorkapić ga je snimio 1931, kada je Tesla izašao i na naslovnoj strani “Tajma”. Snimo je tonski film od dva sata. Istoga dana odneo je film u laboratoriju u Njujorku. Zamolio je svog asistenta da bude prisutan, da se nešto ne desi. Ujutru mu sekretarica saopštava da se desila greška i da je materijal propao u razvijanju. On pozove asistenta, javi se njegova gazdarica i kaže: on je jutros na brzinu otputovao, imao je smrtni slučaj. Vorkapić ga više nikada nije video - priča Abramović.

RCA je tri i po sata snimao Teslu 1935, za njegov 80. rođendan. To se zna jer su izašle fotorgafije u “Njujork tajmsu” sa snimanja. Taj materijal nigde ne može da se nađe u RCA. Prosto je nemoguće da nema nigde zabeleženog Teslinog glasa. Kad je došao iz Evrope otišao je kod Edisona koji je imao fonograf. Pa, bio je jedan od prvih ljudi na svetu koji je mogao da snimi glas, da ne govorim da je posle toga imao još pedeset godina prilike, nego, sklonjeno je sve. I to je najverovatnije kod Rotšilda, jer je Teslin finansijer, Džej Pi Morgan, bio samo menadžer Rotšildovog kapitala a 1903. na sednici američke vlade sprečeno je dalje finansiranje Tesle i on je do kraja života ostao na ledu - kaže Abramović.

Hteo je da obesmisli ratovanje

Abramović još tvrdi da je srpski naučnik posedovao patent koji bi obesmislio ratovanje i svetu doneo trajni mir.

- On je radio na oružju koje bi obesmislilo napade, tako da mala zemlja može uspešno da se brani a velika zemlja nema rezona da je napada. To je on nudio kralju Aleksandru, ima to u Meštrovićevim memoarima. On je pokušao da spreči i Drugi svetski rat. Bio je vrlo upleten u te događaje. Recimo, imao je zid od jonske plazme, oni to zovu skalarni interferometar (nije Teslin naziv, kasnije je nastao), ali evo šta je to: imate, recimo, visoko energetski zid i dođe avion, metak ili raketa – i rastavi se u molekule... ne može ništa da prođe i nema napada - kaže Abramović i dodaje da to nije bilo jedino oružje na kojem je radio srpski naučnik.

- Pravio je mehaničke oscilatore za danfovanje zemjotresa. Krene zemljotres i vi uključite oscilatore i umesto 5,7 Rihtera bude pola Rihtera. Oni to danas koriste, ali u suprotnom smeru, da prave zemljotrese. Kao i HAARP: umesto da pravite potop u Obrenovcu – setite se da je centar uragana bio nad Termoelektranom Tesla - na isti način možete da navodnjavate pustinju, kondenzacijom vlage preko elektro-magnetskog polja. Naučno otkriće je moralno neutralno. Pitanje je kako ga vi koristite. Čekićem možete nekom da razbijete glavu ali i da zakucate ekser i okačite najlepšu sliku. Tesla je toga bio svestan. On je počeo novu civilizaciju - priča Abramović u intervjuu za Blic.

Tesla je svuda, gde god zagrebete

- Danas imamo informatičke tehnologije koje se u celini, kao i telekomunikacije, zasnivaju na tri njegova patenta iz 19. veka: jedan je bežični prenos signala i energije (mobilni telefoni), drugi su četiri oscilatorna kola u rezonanci (to je daljinsko upravljanje, bez čega nema satelita i navođenja) i treći je AND Logic Gate (I vrata ili I kapija), logičko kolo u svim kompjuterima za izbor frekvencija kojima se vrši trijaža tačnih i pogrešnih informacija. Na ta tri patenta, struju da i ne pominjemo, zasniva se informatička tehnologija. To je Tesla. Praktično je sve on, gde god zagrebete - kaže Abramović.

