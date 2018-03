NAPLATA TROŠKOVA OBRADE KREDITA: Banke, ipak, ne mogu da pobede na sudu!

Sudovi različito presuđuju o naplati troškova obrade kredita. Imali smo nekoliko primera gde je presuda bila u korist klijenata, a nedavno je Privredni sud u Nišu doneo presudu u korist banke.

Međutim, iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva za Kurir poručuju da banke nikako ne mogu da pobede klijente na sudu!



Različiti procesi



- Napominjemo da u prethodne četiri pravosnažne presude za obradu kredita koje smo dobili banke nisu uspele da dokažu koji je to trošak koji imaju u postupku odobravanja kredita, te su ti sudovi pravosnažno naložili bankama da vrate novac klijentima - kažu u Efektivi.



Predsednik ovog udruženja Dejan Gavrilović objašnjava za Kurir da presude koje su donete u korist klijenata imaju svoje obrazloženje, iz kojih najveći laik može da shvati da banke nemaju pravo da naplaćuju trošak obrade kredita.

- Presude u korist banka, kojih ima nekoliko, uglavnom se temelje na tome da je to klijent potpisao i da zbog toga to mora da plati, što apsolutno nema veze sa nekim utemeljenjem ili nekom zakonskom odredbom. Iz tog razloga se donose različite presude, a verujem da će ova presuda iz Niša biti ukinuta, odnosno da će se vratiti u ponovni postupak, gde će presuda ići u korist klijentu, a ne banci - navodi Gavrilović.



On smatra da je ova presuda iz Niša pojačana marketinška aktivnost banaka.

- Verovatno je namera da poljuljaju one koji sumnjaju da svoj novac mogu da povrate na ovaj način s obzirom na to da u srpskom pravosuđu preovladava taj princip slobodnog sudijskog ubeđenja, po kom sudija može da presudi onako kako on misli da treba. Često se dešava da te presude u jednom postupku prvostepena bude u korist jedne strane, a drugostepena u korist druge strane. Što samo potvrđuje neefikasnost srpskog pravosuđa, a da ne upotrebim i neku grublju reč u smislu postojanja sumnje u neku čvršću konekciju pojedinih sudija i predstavnika bankara - kaže Gavrilović.



Promena zakona

Ekonomista Dragovan Milićević smatra da treba primeniti krovni zakon o obligacionim odnosima.

- Različite presude za istu stvar, nažalost, u pravosuđu su moguće. Problem je što vrhovne sudske instance nisu prilikom prve presude odlučile da kažu da nije primer zakona o obligacionim odnosima primenljiv za sve klijente, i završena priča. To su njihova pojedinačna tumačenja, a poneta je u jednom neuređenom finansijskom sistemu. Svakako smatram da su klijenti apsolutno u pravu i da novac treba da im bude vraćen - kaže on.



Komentar iz Udruženja banka Srbije nismo uspeli da dobijemo, rečeno nam je da komentar može da nam da jedino generalni sekretar Veroljub Dugalić, ali su nam naglasili da je on na službenom putu. Dugalić je do zaključenja ovog broja ostao nedostupan.



Profesor Beogradske bankarske akademije Ovakve stvari će se dešavati Profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije objašnjava da po ovom pitanju nemamo generalni stav Narodne banke Srbije, te da je sudijama ostavljeno da presuđuju prema individualnom slučaju.

- Kod nas je takav pravosudni sistem, nemamo sudsku presudu kao izvor pravde, a nemamo čak ni stav višeg suda. Ovakve stvari će apsolutno biti moguće, desiće se da jedna presuda bude u korist banke, a neka druga u korist klijenata. Svakako je moguće da i jedna i druga strana ulože žalbu.

