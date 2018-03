SMRT JOJ NIJE MOGLA NIŠTA: Dana Milosavljević bila je poslednja žena narodni heroj Jugoslavije! "Kad su nas 2006. izjednačili sa četnicima ZANEMELA SAM!"

Ukupno je bilo 1.322 nosilaca Ordena narodnog heroja, najvišeg priznanja za hrabrost u bivšoj Jugoslaviji. Danas je živ još samo jedan. Pretposlednji, i poslednja žena među njima, Danica Dana Milosavljević umrla je 26. februara 2018. godine u 93. godini.

Danica Milosavljević imala je 16 godina kad je Hitler napao Jugoslaviju. Ali, već je bila uključena u ilegalni rad, i kad su Nemci okupirali Užice, ona je uveliko radila na pripremanju ustanka. Umela je da glavnom ulicom prolazi noseći korpu u kojoj je preko bombi i municije bilo naslagano voće. "Nisam razmišljala o mogućnosti da me neka patrola zaustavi...", odgovara na pitanje da li je bila svesna rizika.

Najstarija od četvoro dece, pomagala je roditeljima, krojačkim radnicima, i rano ušla u svet odraslih. Kad je u oktobru '41. pošla u partizane, otac joj je sašio uniformu, i kapu koju će četnički metak raseći na polovine, prošavši tik iznad njene glave.



Drugom prilikom, neće tako srećno proći: u decembru '42. kod Livna će biti ranjena u kuk. "Nisam osetila metak, samo me je nešto udarilo, kao stena..." Dva njena saborca stavila su je na konja, ali su sporo odmicali, pa je postojala opasnot da ih ustaše stignu. Molila ih je da je ostave, da ne zarobe i njih, ali oni nisu hteli... Oporavila se kasnije, taman da se bori na Sutjesci.



"Najteže mi je u ratu bilo tada, jer nismo mogli da povedemo sve ranjenike", kaže. I kada je, isto na Sutjesci, zaostala za jedinicom da bi sačekala četu u kojoj je bio njen brat od strica. A kad je pristigla, rekli su joj da je ostao ranjen ili mrtav. I on, i druga dva brata od strica poginuli su u borbi sa Nemcima i četnicima.

foto: RTRS



"Četnici su bili kao lešinari, vukli su se za našim izmučenim jedinicma i ubijali naše zaostale drugove", reći će.

Bila je i bolničarka, ali i bombaš, i puškomitraljezac. U poslednjoj godini rata, prilikom prelask Ibra sa grupom novopridošlih boraca, naletela je na zasedu. Da bi sprečila neiskusne saborce da se razbeže, komandovala je juriš i prva krenula na neprijateljski položaj. Sa još jednim drugom, tada je zarobial mitraljez.

"Uvek sam mislila da me uvek gledaju potcenjiavčki što sam žensko, pa sam se trudila da budem izjednačena sa muškarcima u borbi", kaže danas.

U burnoj istoriji socijalističke Jugoslavije, bila je svega 91 žena narodnih heroja. Danica Dana Milosavljević proglašena je za jednu od njih 1953. godine.

Posle rata udala se za novinara "Duge" Borivoja Razića, bila na političkim i društvenim funkcijma, a decenijama je živela na poslednjem spratu jednog solitera u Beogradu...



"Mi borci NOR-a smo danas zatvoreni za medije. Država se odrekla narodnooslobodilačke borbe, a nas borce je izdala. Ja se ne osećam da živim u svojoj državi. Ona nije zaštitila moje dostojanstvo, kao borca, priznala je četnike kao antifašiste, iako su ratovali sa Nemcima rame uz rame, protiv nas, na svim frontovima, u svim ofanzivama..." besedila je.

Bila ja gost na nekakvoj priredbi u Centru „Sava“ kad je tadašnji predsednik Boris Tadić sa govornice poručio da su „svi učesnici rata izjednačeni“.

"Zanemela sam! Niko od nas prisutnih boraca nije mogao vazduha da uzme, jedino nas je povratilo kad je Miša Janketić počeo da aplaudira Titovoj slici kad se pojavila na ekran... Tadić je već bio otišao, promarširao je pored nas. Dodvoravaju se tom Zapadu i gloabalizaciji."

Kad su promenili naziv Ulici Jelene Ćetković, nazvanoj po heroju koja je zverski tučena i streljana u logoru, otišla je u "Politiku".



"Htela sam da protestujem, a pošto nisam drukčije mogla, setila sam se da dam čitulju za te drugarice koje su streljane na Banjici, u logoru, ijednog dečaka koji je streljan sa njima. Izašlo je u Politici. Napisala sam u čitulji 'zločinci i izdajnici', pa su me iz oglasnog odeljenja molili da to promenim, iako sam iz svog džepa platila 10.000 dinara. Molila me njihova šefovica, jer, kazala mi je, Nemačka drži Politiku, pa će izgubiti posao. Napisala sam onda umesto onog zločinci i izdajnici - bednici i jadnici."



Ispraćaj za kremaciju će se obaviti u subotu, 3. marta na Novom groblju u Beogradu u 10.30 sati.



(Kurir.rs / Momčilo Petrović)

Kurir

Autor: Kurir