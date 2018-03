SAMO U DECEMBRU SMO MU DALI 700 EVRA, A KUKA DA NEMA LEBA DA JEDE! Oglasio se čovek koji je pomagao Milanu Jevđiću, studentu o kojem priča Srbija! A ONDA SAM PUK`О I SVE MU REKAO!

Porodica koja ga je pomagala je izrevoltirana izjavama Milana Jevđića

- Poštovana gđo Vojtehovski, zatrazite od mene i ja ću Vam u pisanoj formi dostaviti odobrenje da objavite ta ”uslovljavanja”. Govorite o prepisci koja se vodila između Milana i mene kada je odlučio da nam se vrati pošto je predhodno odlučio da ode.

- Zašto je otišao? Zato sto sam mu po ko zna koji put rekao da ne želimo da finansiramo njegovu majku, sestru i brata. Zašto? Zato što to nije bio deo naseg dogovora.

- To se desilo oko Nove godine da bi mi u drugoj polovini januara ponovo tražio pare a vec je predhodno odlučio da ode od nas. Na to je imao pravo i niko ga nije sprečavao.

Ovako se voditeljki emisije "Život priča" Tatjani Vojtehovski putem društvenih mreža obratio dr Dobrica Pavlović koji je godinama pomagao Milana Jevđića, studenta medicine koji je gostujući u pomenutoj emisiji rekao da nema za knjige, hranu, i studije.

I dok se deo Srbije sažalio na mladića, i ova priča ima drugu stranu.

Na društvenim mrežama dr Pavlović mu nije ostao dužan odgovorivši i njemu i voditelji emisije, obrazloživši kako je došlo do razlaza u njihovom odnosu.

- To idi mi, dođi mi zbog njegove familije koju nismo hteli da finansiramo desilo se po ko zna koji put. Tada smo imali vrlo nekulturnu i ne znam kako još da je nazovem prepisku preko Vibera. Pukao sam jer mora da shvati da nismo hteli da plaćamo taksi njegovoj majci! Da li to mozete da zamislite? Žena živi na selu, nigde ne putuje autobusom, već joj sin naručuje taksi, a mi to da plaćamo. Pukao sam i zato što nisam hteo da naš novac i telefon koji je od nas dobio daje bratu, a onda traži da mu mi kupimo novi i kompenzujemo novac. Čiji novac da kompenzujemo? Naš!? - pita se Pavlović i dodaje:

- Što je najgore, ispao sam kreten na kvadrat jer sam mu na kraju poslao novac i za telefon.

On je dalje objasnio da je Jevđić otišao od njih jer nisu želeli da troše novac na njegovu familiju.

- Jednostavno nemamo toliko novca, a i da imamo nismo se to dogovorili. Za informaciju u decembru je potrošio na familiju 600 evra, naravno naših a onda smo morali mi da platimo stan i račune. Platili smo, da bi me ponovo pozvao i ponovo tražio novac.

- Počelo je sa 70 evra pa pozajmica od 100 evra. Kada sam mu rekao da cu mu dati 100 evra a ne pozajmiti rekao mi je da nije ptica. Valjda je mislio da za te pare može da kupi samo zrnevlje.



- U toku te prepiske sam pukao i svasta mu rekao i ne stidim se toga, ponavljam pukao sam. Ili je sa nama ili nije. Ne može da ode od nas pa da se vrati kada mu zatreba novac! - napisao je izrevoltirani čovek i doda da mu je na kraju meseca dao i redovnih 300 evra i da popravi telefon koji je pozajmio od druga pa ga pokvario, a potom se obratio Vojtehovskoj:

- Što se te prepiske tice, zatražite odobrenje, dobićete ga u pisanoj formi i slobodno to objavite. Šta god da sam rekao, a rekao sam svašta, ne stidim se! Jasno je nama da on voli svoju familiju ali to ne znači da mi moramo da ih finansiramo ili mozda po Vama znači!? - pitao je obrativši se direktno voditeljki.

Dobrica Pavlović na društvenim mrežama pisao je i da su supruga i on počeli Jevđića da finansiraju 2013. kada je posao na fakultet. kao razlog nje naveo samo želju da pomognu fakultet.

- Dogovor je bio da mu mi pomažemo da završi fakultet. Nikakvi aranžmani u vezi familije nisu postojali. Prve godine nismo ni znali da je u kontaktu sa majkom. Oduševili smo se kada smo čuli da jeste. Majka je samo jedna. Tada smo čuli da ima i brata i sestru i da ih viđa. Nama je to zvučalo fenomenalno. Savetovao sam mu da pokuša da se sa ocem dogovori. Lično smatram da je to samo pitanje volje. Bolje pokušati i više puta a ne suditi se. Nikakvih dogovora u vezi finansiranja porodice nisu postojali - napisao je doktor, a potom dodao zbog čega se na društvenim mrežama oglasio:

- Nisam očekivao nikakvo javno zahvaljivanje, ali ne i priču....sam, gladan, bez novca... To nije tačno. Tačno, to je povredilo mene i suprugu.

- Da napomenem nama ne smeta što je izlazio u restorane. To nismo ni znali. Čovek sebi mora da da oduška. Svako ima neki ventil. Ne smetaju nam ni restorani brze hrane. Ok, svako jede šta voli. Pristojno je obučen. To smo mi finansirali i mi razumemo i to. Ono putovanje u inostranstvo je bilo poklon. Ne od nas. Znam sigurno da je poklon u pitanju - piše on i ponavlja da je problem između njih nastao jer Pavlovići nisu hteli da finansiraju Milanovu porodicu, kao ni njegovo ponašanje u njihovom domu.

- Više puta sam mu skrenuo pažnju na to. Više puta je odlazio i vraćao se kada ostane bez novca.



- Da ne zaboravim, nisam uopšte bio mek kada je padao ispite. Mislim da sam najgrublji bio kada je pao patologiju. Najvise sam bio ljut kada je pao čini mi se mikrobiologiju (zadržavam pravo da sam mozda pogrešio koji je ispit u pitanju) ali mu nisam tada ništa ružno rekao jer sam bio u društvu. Zašto sam tada bio ljut? Treća godina, prešao je u Beograd, mi mu platili školarinu jer je takav zakon a on pada ispite!?



- Na kraju, mi od njega nismo ništa tražili za uzvrat ali bas ništa i to je on znao. Bilo je ovako....završi fak i to će biti sve što ti treba da uradiš! - zaključio je Dobrica.

