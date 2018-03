KATASTROFA, OVO SE NIKADA NEĆE ZAVRŠITI: Konačno se oglasio Milan Jevđić čija je priča podelila Srbiju! EVO ŠTA KAŽE

Ljudi su brisali suze gledajući ispovest studenta pete godine Medicinskog fakulteta Milana Jevđića u emisiji „Život priča“ na Prvoj TV.



Na društvenim mrežama su šerovali tekstove o njemu, tražili kontakt da mu pomognu, slali mu poruke ohrabrenja....



A onda šok. Javili su se neki ljudi koji su pomračili Milanovu priču da se sam izdržava od 16. godine, da nije siguran da li će imati šta da jede narednih dana, priču kako su ga ostavili i otac i majka kao dete, da je živeo sa bakom u selu Sverovu, pa posle ostao potpuno sam...

foto: Privatna Arhiva

Optužbe doktora



Da je radio najteži fizičke poslove samo da bi ostvario svoj san - da završi Medicinski fakultet. Prvo je tri godine studirao u Kosovskoj Mitrovici, sada je u Beogradu, kaže da nikada nije pao nijedan ispit, da živi u trošnom stanu u Železniku koji je potpuno neuslovan.



Na internetu se pojavila poruka doktora Dobrice Pavlovića iz Švedske koju je uputio Tanji Vojtehovski kada je saznao da će Milan gostovati u njenoj emisiji u kojoj tvrdi da su ga on i supruga godinama pomagali i da ih je prevario:



Pao prvu godinu



- Nadam se da vam je rekao koliko novca smo uložili u njega, da smo mu redovno slali novac za stan, hranu, garderobu, da smo vraćali njegove dugove, da smo mu slali poklone za svaki rođendan, položeni ispit. Da se preselio u našu kuću, jer je to tražio. Nadam se da vam je rekao kako se ponašao u toj kući, koga je sve dovodio, kako je vređao moje roditelje, koliko je stvari ukrao, to jest uzeo iz našeg stana. Davao je novac majci i bratu bez našeg odobrenja. Nije tačno da nikad nije pao nijedan ispit, pao je prvu godinu. Bitno je da on laže, krade, da je veliki manipulator i da pije u velikim količinama.

foto: Instagram



Pavlović nije želeo da sve ovo komentariše za Kurir, tvrdeći da to sad ne bi bilo „objektivno novinarstvo“, jer je o tome jedino trebalo da priča u emisiji Tanje Vojtehovski.



Na njegovo pisanje su se nadovezali još neki ljudi tvrdeći da je Milan manipulator. Niko ne spori da je ostao bez roditelja, bake, da je teško živeo, ali kažu da je počeo da obmanjuje tokom srednje škole. Bilo je i onih kojima su zasmetale Jevđićeve slike iz Monaka i noćnih provoda, na šta je mladić revoltirano odreagovao:

- Izvinite što sam preživeo. Izvinite što sam koju godinu živeo. Izvinite što sam poželeo da odem u kafanu da poručim omiljenu pesmu. Oprostite što sam želeo da vidim more ili, ne daj bože, izađem s devojkom. Kako sam samo smeo da se drznem? Nastavite slobodno, ja samo da vas pozdravim. Ljubi vas Milanče i ako znate neki eliksir za rast brade, bio bih vam večno zahvalan - napisao je Jevđić na Fejsbuku.

foto: Instagram

Milan Jevđić NISAM OČEKIVAO NAPADE

Milan Jevđić nije želeo da u razgovoru za Kurir dodatno komentariše optužbe koje je na njegov račun izneo Dobrica Pavlović i drugi ljudi, jer je već rekao sve što ima. - Nemam nikakav komentar više. Nisam očekivao ovakvu lavinu komentara. Rekao sam u emisiji da su mi ti ljudi pomagali. Ne znam zašto sam ovo doživeo od njih, možda su očekivali da im više zahvaljujem. Imam osećaj da ako ja sad krenem da odgovaram, ovo se nikad neće završiti. A ja samo želim da se završi. Ostao mi je užasan osećaj posle svega, katastrofa i zato ne želim više da pričam o ovom.

Kurir / JELENA PRONIĆ

Foto: Privatna arhiva, Instagram

Kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva , Foto: Instagram