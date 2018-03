SA GAGOM SAM STUKAO LITAR VISKIJA, A NISMO SE NAPILI: Čuveni harmonikaš prisetio se leta za Pariz sa Draganom Nikolićem

Veliki Dragan Gaga Nikolić napustio je ovaj svet na današnji dan pre dve godine.

Harmonikaš Mirko Kodić prisetio se druženja sa velikim umetnikom, kojeg je mnogo cenio.

"On je bio genije. Bio je jedan čovek od kojeg si mogao da naučiš puno stvari u životu. Bio je šmeker, voleo je život. On i ja sednemo u avion - ja sam išao za Pariz na koncert, on je išao povodom filma. Sedeli smo u prvoj klasi, u priči popijemo celu flašu viskija sa ledom za dva sata. Nismo bili pijani, nego, tako, u priči spontano, laganica. On me pita kako ide u muzici, ima li para šta se dešava, ima li posla... Ja pitam njega onda o kući, porodici. Voleo sam kod njega što je bio otmen. Bio je svoj. Nije bio pun sebe. Njega više nema, ali ja gledam neke emisije... Neka emisija u kojoj on ima neki monolog Duška Kovačevića. Ja to volim da slušam, jer on je bio takav kao što priča. On je bio meraklija, svetska glumčina", prisetio se Kodić.

Podsetimo, Supruga Dragana Nikolića Milena Dravić, porodica i prijatelji prisustvovali su danas pomenu na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Telegraf/Foto Printscreen/Kurir

