DRAGAN NIKOLIĆ JE JEDNOM PRILIKOM JAVNO ČESTITAO SLOBI ROĐENDAN: Evo šta je slavni glumac poželeo Miloševiću!

Jedan od najboljih i najvoljenijih srpskih glumaca, Dragan Nikolić, umro je na današnji dan pre tačno dve godine.

Oni koji su ga poznavali pričaju da je bio veliki čovek, dobra duša, spreman na šalu i uvek tu da pomogne prijateljima.

O tome kakavje bio kao glumac izlišno je govoriti.

Dragan Nikolić je rođen inače istog dana (ali dve godine posle) kada i nekadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević.

Lepi Gaga je u jednom od retkih intervjua koje je dao ispričao kako se on šalio na konto tog datuma.

"Ono što je zanimljivo u vezi mog rođendana, taj 20. avgust je bio rođendan i predsednika Slobodana Miloševića, jedino je on bio dve godine stariji. U vreme kada je to bilo i opasno reći, kada je on bio na vlasti, zvali su me novinari koji su znali da smo istog dana rođeni. Zvali su me i pitali šta bih poručio predsedniku za rođendan. I onda bih ja rekao da mu želim ono što i sebi - puno zdravlja i da što pre ode u penziju. I nije me poslušao, a ko zna šta bi bilo da jeste. To su objavili ali mi nije falila dlaka sa glave", rekao je tom prilikom Dragan Nikolić.

Ono što je zanimljivo je da su i Milošević i Nikolić preminuli istog dana - 11. marta ali u razmaku od 10 godina.

