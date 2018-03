SUNCE SE BORI SA OBLACIMA: Širom Srbije danas oblačno, ali i dalje toplo, do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na višim planinama očekuje se intenzivno otapanje snega.

foto: AP/Ilustracija

Vetar će slab i umeren, južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na zapadni i jugozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od 6 do 13 C, a najviša dnevna od 16 do 20 C.

foto: Printscreen/RHMZ

I u Beogradu danas isto vreme. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 19 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Tokom narednih sedam dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, na visokim planinama i sa susnežicom i snegom.

Temperatura u manjem padu, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine, a tek od nedelje hladnije.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir