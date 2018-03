STIŽE NOVI LEDENI TALAS! Sneg i u gradovima prvog dana proleća! NE PAKUJTE ZIMSKU GARDEROBU!

Ako ste mislili da je sa zimom gotovo - prevarili ste se! Ne pakujte još zimsku garderobu i obuću, stiže nam ponovo sneg i u gradovima!

RHMZS izdao je upozorenje na osetno hladnije vreme, najavljujući ga od nedelje.

"Od nedelje, 18. marta, jače zahlađenje, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a u prvoj polovini sedmice susnežica i sneg se ponegde očekuju i u nižim predelima", objavljeno je na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama i sa snegom.

Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i planinama povremeno jak.

Najniža temperatura od 3 do 9 C, najvisa dnevna od 11 do 17C.



I u Beogradu isto vreme, pri čemu će najniža temperatura biti oko 8 C, a najviša dnevna oko 14 C.

Do subote toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine.



U četvrtak pretežno sunčano, u petak i subotu vetrovito, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.



U košavskom podrucju i na planinama duvace umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima.



Od nedelje jače zahlađenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a ponegde su susnežica i sneg mogući i u nižim predelima, saopštio je RHMZ.

Sneg i u gradovima

Kako je prognozirano na sajtu AccuWeather, i u Beogradu se mogu očekivati pahulje i to u četvrtak 22. marta, prvog dana proleća.

Međutim, cele naredne nedelje očekuju nas temperature koje su ispod proseka za ovo doba godine.

Prema trenutnoj prognozi, nešto lepše vreme i uživanje u prolećnim danima nas ne očekuje ni u aprilu, već tek u pojedinim danima maja.

