DA LI ŽELITE DA GLEDATE SVOJE DETE U GNUSNIM MUKAMA? Jeziva ispovest Dušana (35) koji je prošao kroz pakao zbog MALIH BOGINJA!

Dušan Smiljković (35) je slučajno dobio male boginje. Zadobio je oštećenje jetre, želuca, konjuktivitis i temperaturu, koja je u najgorim momentima išla do 41 stepen.

- Prva reakcija je bila takva da sam se malo uplašio, iz prostog razloga što sam astmatičar. Čitajuci o toj bolesti sam saznao da ona prvo napada pluća i da kod velikog broja ljudi izaziva tešku upalu. Tako da mi nije bilo svejedno. Prvi simptomi u vidu visoke temperature su se javili 24.2. Temperatura je prelazila 38 stepeni. Tako je bilo i 25. i 26. Već 27. ujutru su se pojavile sitne ospe na licu i iza ušiju, tada sam odlučio da odem u Dom zdravlja. Poslali su me na Infektivnu kliniku, gde su ustanovili da se radi o morbilima i odlučili su da me zadrže na bolničkom lečenju. I tu počinje prava drama - započinje priču Dušan i dodaje:

- Narednih pet dana sam imao temperaturu višu od 39 stepeni, u najgorim danima i višu od 40. Morbili su prekrili svaki centimetar moga tela. Javile su se na plućima, na jetri, želucu i čak na očnim jabučicama. Klasifikovan sam kao klasičan medicinski, školski primer čoveka obolelog od morbila. Posle sedam dana temperatura je počela polako da pada. Osip je dostigao svoj vrhunac, ali mi je veliki broj unutrašnjih organa ostao oštećen - kaže Smiljković i veliku zahvalnost i priznanje odaje stručnosti medicinskog osoblja i lekara sa odeljenja za infektivne bolesti KCS.

- Mogu slobodno da kažem da mi je ovo najgore iskustvo u životu koje sam imao. I apelujem na sve roditelje koji su protiv MMR vakcine da razmisle još jednom. Da li žele da gledaju svoju decu u gnusnim mukama, a da pritom oni sami ne mogu da im pomognu? Do zaraze može da se dođe na milion načina, jer moj posao podrazumeva rad sa ljudima na svakodnevnom nivou. Dakle, mogao sam da se zarazim bilo gde i od bilo koga. Period inkubacije traje do deset dana, što znači da čovek toliko dugo može nositi u sebi virus, a da ni ne zna da je bolestan dok ne počnu prvi simptomi. Za to vreme može nenamerno da zarazi još nekolicinu ljudi oko sebe - objašnjava Dušan dok leži u bolničkoj posetlji.

Sa druge strane, zbog zdravstvenih problema koji su ga zadesili, nije imao prilike da prisustvuje drugom rođendanu sina.

- Moj sin je napunio dve godine dok sam bio u bolnici. Nisam se toliko uplašio za njegovo zdravlje jer je vakcinisan MMR-om i doktori su rekli da apsolutno nemam čega da se plašim - poručuje Smiljković.

Fotografisali ga za udžbenike

Dok leži u strogoj izolaciji na klinici za infektivne i tropske bolesti KCS, prima posete brojnih profesora sa Medicinskog univerziteta, koji njegov slučaj fotografišu i beleže za medicinske udžbenike. Kako kažu, to je najbolji školski primer boginja morbila, jer je najteži slučaj koji je zadesio jednu osobu u punoj životnoj snazi.

Devetoro umrlo, 3.340 obolelo

Ukoliko ne dođe do promene u broju vakcinisane dece, epidemija malih boginja se neće zaustaviti ni dolaskom lepog vremena.

U Srbiji je od početka oktobra 2017. do 9. marta ove godine registrovano 3.340 obolelih od malih boginja, a njih devetoro umrlo je od posledica komplikacija izazvanih morbilima. Među njima je i beba od svega petnaest dana. Čak 95 odsto obolelih bili su nevakcinisani, nepotpuno vakcinisani, a među najrizičnijim grupama jesu mališani predškolskog uzrasta i njihovi roditelji.

Kako je za "Blic" objasnio epidemiolog Predrag Kon, u ovom trenutku dostigli smo maksimum obolevanja, odnosno špic epidemije.

- Epidemija će potrajati i tokom aprila i maja, a posle toga očekuje se smanjivanje. Ako ne dođe do promene u broju vakcinisane dece, epidemija se neće zaustaviti - kazao je Kon.

