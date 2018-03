MALO KIŠA, MALO SUNCE: Danas promenljivo s kišom i pljuskovima! Do subote toplo, a od nedelje POVRATAK ZIME

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama i sa snegom.

Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i planinama povremeno jak.

Najniža temperatura od 3 do 9 C, najvisa dnevna od 11 do 17 C.

foto: Beta/Sinhua

I u Beogradu slično vreme. Najniža temperatura biće 8 C, a najviša dnevna 14 C. Do subote toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine.

U četvrtak pretežno sunčano, u petak i subotu vetrovito, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U košavskom području i na planinama duvace umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima.

Od nedelje jače zahlađenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a ponegde su susnežica i sneg mogući i u nižim predelima, saopštio je RHMZ.

Na planinama i danas sa snegom

Danas se nastavlja period promenljivih vremenskih prilika, koje će u pojedinim delovima naše zemlje doneti kišu, dok su u višim planinskim predelima najavljene nove snežne padavine.

Vidljivost je ovog jutra dobra, osim na putevima na području Crnog Vrha i Velikog Gradišta, gde je smanjena zbog magle koja usporava i otežava saobraćaj.

Prema podacima Uprave granične policije RS, na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima zadržavanja su do pola sata. Teretna motorna vozila, na izlazu iz Srbije, na GP Horgoš čekaju oko tri sata, a na graničnim prelazima Šid, Batrovci i Kelebija oko sat.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Dragan Gojić)

Kurir

Autor: Kurir