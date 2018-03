OD VEČERAS SE KVARI VREME: Danas promenljivo, ali sunčano, do 19 stepeni! Od sutra kiša, a od nedelje čak 15 STEPENI MANJE!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, dok će sledeće nedelje biti osetno hladnije sa padom temperature i do 15 stepeni i snegom u brdsko-planinskim predelima.

Prema prognozi RHMZ, danas će u jutarnjim satima biti promenljivo oblačno, pre podne još ponegde na jugoistoku kratkotrajna kiša, na severu pretežno sunčano.

Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 3 do 8 C, najviša od 14 do 19 stepeni Celzijusa.

U toku noći u svim krajevima očekuje se naoblačenje, posle ponoći kiša.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano sa slabim vetrom promenljivog smera. Najniža temperatura 5, najviša 17 stepeni. U toku noći naoblačenje, posle ponoći kiša.

Za petak i subotu predviđa se oblačno s kišom, u subotu na jugozapadu, jugu i jugoistoku i sa pljuskovima i grmljavinom. U košavskom području i na planinama jak i olujni južni i jugoistočni vetar.

Od nedelje se očekuje osetno hladnije vreme i pad temperature za 10 do 15 stepeni, mestimično sa kišom i vlažnim snegom, u brdsko-planinskim predelima sa stvaranjem snežnog pokrivača. Manji snežni pokrivač očekuje se ponegde i u nižim predelima.

U nedelju će biti oblačno, u severnim i centralnim delovima osetno hladnije uz umeren i jak severozapadni vetar, mestimično kisa. U brdsko-planinskim predelima sneg, kratkotrajan sneg ponegde i u nižim predelima.

Od ponedeljka oblačno i hladno, mestimično kiša i vlažan sneg, u brdsko-planinskim predelima stvaranje snežnog pokrivača. Manji snežni pokrivač ponegde se očekuje i u nižim predelima.

