PRIZNANJE ZA CELOKUPNO STVARALAŠTVO: Grozdana Olujić ovogodišnja dobitnica nagrade „Borisav Stanković“

Grozdana Olujić ovogodišnja je dobitnica nagrade „Borisav Stanković“, za celokupno delo sa posebnim osvrtom na prošlogodišnji roman “Preživeti do sutra” koji je objavila Srpska književna zadruga iz Beograda, saopštio je Miroslav Mihailović urednik Književne zajednice koja nosi ime velikog pisca.

Žiri u sastavu prof. dr Slađana Jaćimović, Aleksandar B. Lakovići i prof. dr Milo Lompar je obrazložio da izuzetno značajno za različita područja srpske književnosti, delo Grozdane Olujić obeležava posebnu tematsku i pripovednu modernizaciju srpske književnosti u šezdesetim godinama XX veka. Kao takvo, ono je bilo predmet ozbiljnih i podrobnih naučnih istraživanja. Roman „Preživeti do sutra“ ima neobičnu sudbinu, jer je napisan davne 1962. godine, ali je ostao neobjavljen preko pola veka zbog „nestandardnog tretmana“ istorijskih događaja vezanih za Drugi svetski rat.

52.po redu Borina nedelja održava se ove godine od 23 do 29 marta.

“Trudili smo se da bez obzira na sve probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo i koji nisu novi da učinimo program kvalitetnijim. I ove godine se manifestacija paralelno odvija i u Vranju i u Beogradu, uključeni su KZ “Borisav Stanković”,Srpsko književno društvo i Udruženje književnika Srbije.Tema Borine nedelje ove godine biće „Kulturni rat u svetu i kod nas“ Na tu temu govoriće profesor dr Milo Lompar i profesor dr Slobodan Antunić”, kaže Mihailović.

Manifestaciju će besedom otvoriti prošlogodišnji dobitnik Borine nagrade Dušan Kovačević.

“Biće ovo definisanje i objedinjavanje srpskog duhovnog književnog i kulturnog prostora. Ove godine će pošto se navršava 300 godina srpske književnosti u Rumuniji manifestacija imati dva reprezentativna gosta, dolaze nam iz Temišvara Stevan Bugarski, dobitnik nagrade Dositej Obradović za doprinos srpskoj kulturi i književmosti i Slavomir Gvozdenović, književnik i profesor na univerzitetu u Rumuniji, kazao je Mihailović. Prema njegovim rečima program Borine nedelje finansiraće Književna zajednica.

“Javili smo se na konkurs kod Ministarstva kulture i nadamo se da ćemo nešto sredstava dobiti. Na gradskom nivou konkurišemo, ali je problem taj što su lokalne samouprave dužne da konkurs za projekte za 2018. raspišu najkasnije do 1. oktobra prethodne godine, decidirano stoji u zakonu. Nažalost tek nakon našeg obraćanja gradonačelniku i GV konkurs je raspisan 5. marta, a traje do 5. aprila, a Borina nedelja počinje 23. a završava se 29. marta”, kaže Mihailović.



Aleksandar Jovanović, član Saveta KZ “Borisav Stanković” ističe da već desetak godina KZ ima problema kada je u pitanju održavanje Borine nedelje.

“Neshvatljivo je ljudskom umu, jer nema pisca u poslednjih 30-40 godina značajnog koji nije dobio ovo priznanje bez ikakvih drugih kriterijuma osim književnih.Umesto da se jedna ovakva manifestacija podrži da se podrži nagrada koja se 50 godina dodeljuje, da se podrži to da građani Vranja dobiju pet šest programa da vide žive pisce I vrhunske teoretičare ovde se postavlja pitanje da li će nagrada da se dodeli na otvorenom, na ulici, ili će da se dodeli u Sali koja će da se plati. To je jedna anticivilizacijska situacija koju Vranje sebi ne sme da dopusti. Ako to uništimo šta če da bude, hoće li biti neka bolja nagrada, hoće li Vranje da dobije nekog novog Boru, hoće da dobije nekog značajnijeg pisca u srpskim okvirima nego što je Miroslav Cera Mihailović? Neće. Treba čuvati kulturu”, kaže Jovanović.

Program manifestacije biće priređen u Galeriji Narodnog muzeja u Vranju.

