OVO JE SEKRETARICA KOJA TVRDI DA JU JE SEKSUALNO UZNEMIRAVAO PREDSEDNIK OPŠTINE BRUS: Na silu me ljubio i stavljao svoje ruke na moje noge i grudi!

Marija Lukić, bivša sekretarica predsednika opštine Brus Milutina Jeličića optužuje svog šefa za višegodišnje seksualno uznemiravanje, zlostavljanje i ucenjivanje.

Iako Jeličić odbacuje optužbe, Lukić kaže da je zbog svega što je preživela, doživela nervni slom.

Ona je ispričala da se svaki susret završavao na isti način, uz pokušaje predsednika opštine Brus da joj se mimo njene volje približi.

Neprijatnosti su se nastavljale i posle radnog vremena. Jeličić joj je, za šta ona ima i konkretne dokaze, slao i uznemirujuće SMS poruke. Za dve godine, ona je od svog šefa dobila preko 15.000 SMS-ova u kojima je Jeličić poziva da budu intimni.

“Za sve ovo vreme, za ove dve godine, on je mene uslovljao da bi za dalje napredovanje i poslovni angažman, morala da imam seksualne odnose s njim. Više puta je fizički nasrtao na mene, na silu me ljubio i stavljao svoje ruke na moje noge i grudi. Za sve to imam pisani materijal u vidu SMS prepiski“, ispričala je Marija.

Kada više nije psihički mogla da izdrži, Lukić je celu prepisku i sve poruke koje je dobila, objavila na svom Fejsbuk profilu, ali su onda usledile pretnje.

Marija više od mesec dana ne odlazi na posao jer se plaši. Ona kaže da nije jedina koju je Jeličić seksualno uznemiravao, i da su joj se javile i druge žene sa sličnim iskustvom.

“Ne radi se samo o meni, jer mi se preko Fejsbuka javilo na desetine žena, koje su išle da daju izjavu u policiji. Molim vlast i nadležne u državi da nas zaštiti, prvenstveno mene i moju porodicu. Već sam imala pretnje i pod ogromnim sam strahom i brinem se za porodicu“, rekla je Lukić.

Milutin Jeličić bio je predsednik opštine u četiri mandata. Donedavno je bio član Nove Srbije, a onda je sa celim opštinskim odborom te stranke prešao u Srpsku naprednu stranku.

Predsednik opštine Brus, Milutina Jeličića, ostavio je saopštenje u kojem je negirao sve optužbe.

Za Mariju Lukić kaže da je sama slala poruke na broj telefona koji se nalazio u stranci, i da poruke nisu stizale sa njegovog privatnog broja.

Jeličić je čak kao povod za napade naveo njegovo protivljenje izgradnji mini hidroelektrane. Kaže da iza napada stoji jedan privrednik kome nije dozvolio da izgradnji industrijski objekat, jer bi time narušio sredini Nacionalnog parka “Kopaonik“.

Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS-a rekao je da ta stranka osuđuje svaki vid seksualnog i verbalnog nasilja. Ukoliko se dokaže da je Jeličić kriv, prema rečima Glišića, on će biti najstrože kažnjen i isključen iz stranke.

(Kurir.rs/N1/Blic)

Kurir

Autor: Kurir