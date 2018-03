VOZAČI, SMANJITE GAS: Saobraćaj pojačan uoči početka vikenda, kolovozi mokri

Vozače u Srbiji danas očekuje pojačan saobraćaj koji je uobičajen za početak vikenda, mokri kolovozi, uz smanjenu vidljivost u nižim predelima, ali i dobra prohodnost puteva ka zimski centrima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog izlivanja Južne Morave, kod Đunisa u prekidu je saobraćaj za sve kategorije vozila na putu koji od Đunisa vodi ka Deligradu. Prema poslednjim informacijama dobijenih od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima, na putničkim terminalima zadržavanja su do 30 mininuta.

Do 1. jula biće izmenjen režim saobraćaja zbog izgradnje leve kolovozne trake autoputa, obilaznice oko Beograda, u zoni petlje Ostružnica i na novom Obrenovačkom putu.

Do 22. marta u vremenskom periodu od 9.00 do 15.00 izvodiće se radovi na deonici autoputa od petlje "Dušanovac" do petlje "Lasta", u smeru Beograd – Niš.

